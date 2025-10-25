Чай или кофе: диетологи раскрыли, что лучше пить для энергии и здоровья 25.10.2025, 9:18

Оба напитка полезны для сердца.

И кофе, и чай при регулярном употреблении обладают рядом полезных для здоровья свойств. Однако они по-разному влияют на организм. В статье verywellhealth.com диетологи раскрыли, какой напиток лучше пить для заряда бодрости, пользы для желудка и здоровья сердца.

В кофе гораздо больше кофеина

Хотя черный чай обеспечивает умеренный заряд кофеина, кофе содержит примерно вдвое больше кофеина на чашку: 80–100 миллиграммов в кофе и 30–50 миллиграммов в чае.

«Кофе дает больший заряд энергии благодаря более высокому содержанию кофеина. Он может повысить бдительность, улучшить физическую работоспособность и обострить концентрацию», — сказала диетолог Лори Райт.

По ее словам, это делает кофе хорошим выбором для людей, которые хорошо переносят кофеин и хотят получить более сильный заряд энергии и энергии, особенно утром или перед тренировками.

Однако у некоторых людей этот заряд энергии может привести к нервозности, тревожности или даже нарушению сна. Поскольку в чае содержится меньше кофеина и аминокислоты L-теанин, он, как правило, обеспечивает более мягкий прилив энергии, чем кофе.

«Многие описывают его как «спокойную энергию», — сказала Райт. «Людям с чувствительностью к кофеину, рефлюксом или повышенной тревожностью чай может быть более полезен».

Чай может быть менее вреден для желудка

Кофе может стимулировать процессы пищеварения, считает диетолог Меган Роу. В то же время некоторые из его компонентов также могут оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему, добавила она. У людей с чувствительным желудком высокое содержание кофеина может также привести к проблемам с пищеварением.

Оба полезны для сердца

Роу объяснила, что кофе и чай содержат полифенолы и антиоксиданты, которые полезны для иммунной и сердечно-сосудистой систем. Она отметила, что существует множество исследований, показывающих, что употребление любого из этих напитков связано со снижением смертности от всех причин.

Долгосрочные исследования также неизменно связывают умеренное потребление кофе со снижением риска развития диабета 2 типа и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Любители чая, особенно регулярно пьющие черный или зеленый, получают схожие преимущества, утверждают исследования, что, вероятно, связано с полифенолами и флавоноидами в чайных листьях.

Как выбрать подходящий напиток

Если вы хорошо переносите кофеин, нет правила, обязывающего вас выбирать один напиток вместо другого.

Важно отметить, что общая рекомендация Управления по контролю за продуктами и лекарствами США по потреблению кофеина составляет не более 400 миллиграммов в день, что составляет примерно четыре чашки по 230 мл.

