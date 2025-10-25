Усач из Витебска — герой команды в далекой стране и незнакомом нам спорте 25.10.2025, 19:30

Олег Марков

Он настоящий любимец болельщиков.

Вы вряд ли когда-нибудь смотрели матчи этого вида спорта, его чемпионат в одной стране входит в число самых популярных во всем спортивном мире вообще. А белорусский спортсмен имеет титул – в том сезоне для него все сложилось наилучшим образом. Его до сих пор называют «герой» и явно запомнили яркий образ с усами, пишет «Трибуна».

Олег Марков родился 8 мая 1996 года в Витебске. В спортивной семье – оба родителя серьезно занимались легкой атлетикой. А через 10 месяцев оказался в Австралии – с прицелом на выступления за эту страну перевез отец Дмитрий Марков. В итоге Марков-старший показал топ-результаты в прыжках с шестом – сначала преодолел планку в 6 метров (засчитали как рекорд Беларуси, держится до сих пор), а под австралийским флагом взял серебро и золото ЧМ, покорив 6,05 – такую высоту на сегодня бралі всего десять человек в истории.

Марков-младший в детстве тоже занимался легкой атлетикой, но по-настоящему увлекся австралийским футболом. Это отдельный вид спорта, который придумали, как понятно из названия, в Австралии. Играют на огромном (185 на 155 метров) овальном поле 18 на 18 человек. У каждой команды двое ворот, не ограниченные по высоте, только по ширине: попадание мяча в более узкие – это шесть очков (гол), в более широкие – одно (это называют «бехайнд»). Овальный мяч можно бить кулаком (типа подачи в волейболе) и ногами (по воротам – только так). Поймал руками отданный ногой пас на 15+ метров – получаешь право на свободный удар. Почти нет фолов – чтобы поймать мяч, можно запрыгивать на соперника, отталкиваясь от него ногами, или сносить «хоккейными» силовыми приемами. Игроки за четыре периода по 15 или 20 минут (зависит от лиги) с компенсированным временем пробегают по 20+ км.

Счет пишут в формате 12.7 (79) – 11.14 (80), то есть голы.бехайнды (очки). Побеждает тот, у кого больше именно по очкам. Видео о правилах с примерами – ниже, можно включить автоматические субтитры.

В AFL, главной лиге австралийского футбола в Австралии, топовая посещаемость: в сезоне-2025 на 216 игр приходило в среднем по 38227 человек (финал в Мельбурне посмотрели более 100 тысяч). Значительно уступает этот показатель только одной лиге мира – NFL, главной лиге Америки по американскому футболу, там в последнем сезоне на матче в среднем было 69555 человек. Совсем немного AFL уступает футбольным АПЛ (40423) и Бундеслиге (38656) в сезоне-2024/25 – все другие чемпионаты в мире значительно отстают. Еще больше ситуация впечатляет, если вспомнить, что в Австралии сильно меньше населения, чем в Англии, Германии и тем более США.

Марков-сын быстро продвигался по детским командам в австралийском штате Аделаида, где жила семья. Но в 16 лет тренер заявил игроку, что тот неконкурентоспособен. Узнав об этом, отец предложил дополнительно тренировать сына в местном легкоатлетическом клубе. За неимением другого времени ездили туда по ночам – иногда каждые сутки, иногда через одни. Потом сын говорил, что без отца он «не стал бы тем, кто есть».

В 2014-м 18-летний Марков получил две травмы ключицы (после первой слишком торопился вернуться) – и перспективного игрока не выбрали на драфте AFL в конце года. Футболист отыграл еще сезон в низшей лиге, и на драфте-2015 его все-таки отметили – под 50-м из 70 пиков права забрал «Ричмонд», который в том году стал пятым из 18 в «регулярке», правда, сразу вылетел в плей-офф. Сериал «Тед Лассо» сделает популярным название «Ричмонд» по всему миру только в августе 2020-го.

В реальном «Ричмонде» Марков так толком и не заиграл – больше выступал в фарме, в 2019-м даже выиграл VFL (это как АХЛ для НХЛ). Самым успешным по числу матчей за первую команду получился стартовый сезон – вызвали на 8 последних встреч «регулярки» в 2016-м. И уже тогда витеблянин демонстрировал усы, которые с годами превратятся в личный бренд.

Полузащитник оборонительного плана (в австралийском футболе фактически две линии полузащиты – под оборону и под атаку), которого также пробовали в защите, а в качестве эксперимента и легким форвардом, в итоге за пять сезонов в системе «Ричмонда» провел в AFL только 23 матча («регулярка» тогда состояла из 22). Особенно сложными были 2018-19 годы, когда напали травмы – плечо, бедро, два разрыва мениска.

В 2020-м Марков провел 6 матчей за «Ричмонд» в концовке регулярки, но в плей-офф его только вносили в число резервной четверки – из нее можно было брать игроков в заявку, если кто-то из 18 основных и 4 запасных травмируется до матча. Так что за тем, как «Ричмонд» в финале смел (17.12 (114) – 3.7 (25)) «Грейтер Вестерн Сидней», футболист наблюдал со стороны.

После финала витеблянин попросил обмена – игроком интересовался «Голд Кост» с 14-го места «регулярки»-2020. Клуб получил игрока, отдав пик третьего раунда драфта-2021. За два года контракта Марков провел 28 игр AFL – не сказать, что плохо. Но клуб не попадал в плей-офф, а в 2022-м Маркова постоянно то вводили в состав, то снова выводили – и в конце сезона расстались окончательно, поблагодарив за «положительное влияние».

Как потом признавался футболист, после расставания с «Голд Кост» он думал, что в AFL больше не сыграет – ему было 26, большого интереса никто не проявлял. Имелись предложения из лиг попроще, но была другая проблема – Марков уже не получал былого удовольствия от игры. И всерьез думал сменить род деятельности. До этого он как волонтер выполнял роль ментора для организации психологической поддержки – там готовы были дать постоянное место. В конце концов, крепкий молодой человек мог пойти на стройку – к тому же у отца в этой сфере получилось хорошо.

Но пока Марков думал, ему позвонил Крейг Макрей – тренер, при котором игрок взял VFL со второй командой «Ричмонда». К тому моменту Макрей руководил «Коллингвудом» – командой с четвертым местом «регулярки» и полуфиналом плей-офф в 2022-м. В январе 2023-го футболист с группой коллег прошел просмотр в клубе – казалось, все идет неплохо, но клуб выбрал другого человека на позицию, где было меньше исполнителей в наличии.

Марков остался без контракта, но вскоре пригласили на просмотр в «Карлтон» с девятого места – у них случились травмы. Но тут еще один поворот – в конце первого же тренировочного дня в новой команде снова позвонили из «Коллингвуда», там тоже получил повреждение и надолго выбыл защитник. 10 февраля 2023-го Марков все же подписал договор на сезон с «Коллингвудом».

Витеблянин в команде поймал настрой – стало снова интересно играть. А в четвертом туре AFL-2023 дебютировал за новую команду – и больше ее игр в том году не пропускал. Сезон же получился прекрасным не только для Маркова: «Коллингвуд» выиграл «регулярку», прошел 1/4 и 1/2 плей-офф – и 30 сентября при 100 тысячах зрителей сыграл в Мельбурне финал с «Брисбеном». Для Маркова то была 23-я игра сезона – вышел в основе, провел на поле 81% игрового времени (в австралийском футболе разрешены свободные замены туда-обратно, ограничен только командный максимум – в том матче составлял 75). Чтобы не перегружать сложной статистикой, скажем, что в той встрече Марков был 17-м в своей команде по рейтингу фентези-очков.

Матч был качельным – то «Коллингвуд» вел 10+ очков, то уже «Брисбен». К концовке четвертого периода счет был 80:78 в пользу «Брисбена». Однако на последних минутах «Коллингвуд» оформил два гола, на что «Брисбен» сумел ответить только одним. Так команда Маркова победила 12.18 (90) – 13.8 (86). А футболист, как и все остальные коллеги, поднял главный трофей лиги – в том же году, в начале которого не был в ней востребован.

Это был лучший сезон в карьере Маркова. Он оставался в «Коллингвуде» в 2024 и 2025 годах, но сыграл суммарно только 20 встреч «регулярки». В сентябре 2025-го клуб дошел до полуфинала плей-офф без витеблянина, а после этого объявил о расставании с ним. На прощание благодарили за вклад в титул 2023-го, а в прессе предполагали, что это конец выступлений 29-летнего Маркова в AFL в принципе. Но игрок, как мы знаем, уже был в такой ситуации – так что с прогнозами спешить не будем.

Как бы то ни было, футболиста в одном местном издании назвали «любимцем болельщиков» и даже «культовым героем» «Коллингтона» – усач явно останется ярким образом в памяти тех, кто следил за командой.

Марков также запомнился коллегам по посту в Instagram в феврале 2024-го – обыгрывал постер фильма «Knocked Up» (русскоязычный аналог – «Залетела», в локализации – «Немножко беременна»), чтобы объявить о будущем отцовстве. С матерью своего ребенка Бэки Кей, профессиональной гольфисткой, Марков, судя по соцсетям, вместе с начала 2021-го.

Леннокс Марков действительно родился в конце июля 2024-го. В 2025-м, забив редкий для себя гол, футболист посвятил ребенку свое празднование.

Родители Олега Маркова, судя по соцсетям, сейчас занимаются фитнес-студией в Ричмонде (пригород Мельбурна), где футболист начинал в AFL. Валентина Марков (в Австралии фамилии не меняются по родам) там же проводит индивидуальные тренировки. Недавно она написала, что если клиенты рассказывают кому-то, что их тренирует бабушка, то она «придумывает самую жестокую тренировку в качестве наказания: если бабушка смогла, то и они смогут».

Олег Марков не забывает о своих корнях – летом в шоу об австралийском футболе объяснял, что такое селедка под шубой (так и сказал – потом перевел на английский). Назвав блюдо «традиционным для России, Беларуси, где я родился», игрок убеждал коллег, что это такой десерт.

