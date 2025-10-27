ГУР показало момент ликвидации сына российского генерала Марзоева 3 27.10.2025, 14:36

Успешно отработала управляемая авиабомба.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) обнародовало кадры, на которых зафиксирован момент удара по позиции российских оккупантов, где в тот момент находился Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева.

В описании к опубликованным в понедельник, 27 октября, кадрам сообщается, что удар был нанесен 15 октября.

В тот день бойцы сводного отряда БпЛА Департамента активных действий ГУР во время аэроразведки на Запорожском направлении обнаружили позицию операторов дронов врага в районе села Плавни Васильевского района.

«По добытым разведчиками координатам успешно полетела управляемая авиабомба — закобзонить российских убийц», — прокомментировали в ГУР видео.

По данным разведки, на позиции тогда находился командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии Василий Марзоев.

В ГУР добавили, что этот российский лейтенант — сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией южного военного округа ВС РФ, который причастен к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.

О ликвидации Василия Марзоева 19 октября сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, это произошло на Запорожском направлении, где Марзоев «выполнял боевые задания».

