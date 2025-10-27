«Герасимов бежит впереди паровоза» 2 27.10.2025, 17:23

Валерий Герасимов

Z-военкоры опровергли окружение украинских сил в районах Покровска и Купянска.

Утверждения главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об окружении украинских сил в районах Покровска и Купянска являются недостоверными, заявили российские Z-блогеры. Накануне, генерал отчитался президенту Владимиру Путину, что российские войска, двигающиеся по сходящимся направлениям, окружили группу из 31 украинского батальона (до 5500 бойцов ВСУ) в покровско-мирноградской агломерации в «ДНР», которую приказано «уничтожить». Также он утверждал, что ВС РФ якобы окружили Купянск, взяв в кольцо 18 украинских батальонов, захватили более 70% Волчанска и ряд других населенных пунктов на харьковском направлении, пишет The Moscow Times.

«Военный Осведомитель», реагируя на отчет Герасимова, заявил, что об окружении ВСУ в Покровске речи не идет, так как расстояние между «клиньями» российских войск к западу и северу от города достигает нескольких километров. Такой же вывод делает Z-канал «Курсы тактической медицины»: «Так окружили, что между флангами [наступающей группировки] почти 6 км». Военкоры также подчеркивают, что факт взятия Россией под огневой контроль логистических путей к Покровску не означает окружения ВСУ в этом районе, так как снабжение относительно небольших украинских сил, обороняющихся, по их данным, небольшими группами, осуществляется с помощью грузовых дронов и проходимых автомобилей. «Возможно, Герасимов со своими бравурными докладами «в кредит» просто очередной раз бежит впереди паровоза, ожидая, что реальная ситуация на земле вскоре догонит его отчеты», — написал «Военный Осведомитель».

Заявления Герасимова не подтверждают и в американском институте изучения войны (ISW). Согласно выводам аналитиков, с уверенностью можно говорить лишь о захвате российскими силами примерно 23% Волчанска. Также «ограниченное количество российских сил» зафиксированы в восточной части Константиновки (Донецкая область). «Кремль также представляет захват небольших населенных пунктов, не имеющих оперативного значения, как крупные успехи… Площадь Дроновки составляет менее 6 кв. км, а Плещеевки — менее 4 кв. км. В обоих случаях до войны проживало около 600 человек», — отмечает ISW.

Заявления руководства РФ о победах на фронте представляют собой одну из форм информационной войны Кремля, подчеркивают аналитики. Ее цель — представить победу РФ как неизбежную, чтобы заставить Украину и Запад «немедленно уступить требованиям России».

