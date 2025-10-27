«Удары по Белгородской дамбе осложнят логистику россиян» 27.10.2025, 17:40

Александр Коваленко

ВСУ могут перейти к зачистке южного берега реки Волчья.

После удара ВСУ по Белгородской дамбе ситуация под Волчанском резко изменилась не в пользу российских войск — их позиции оказались затоплены и потеряли устойчивость. Тем временем под Покровском идет одно из самых ожесточенных сражений на фронте, где обе стороны пытаются перехватить инициативу.

Что сейчас происходит на позиции российских войск после удара по Белгородской дамбе? Можно ли говорить, что подтопление реально сорвало их наступление и изменило конфигурацию фронта в этом районе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

— ВСУ наносит удары по Белгородской дамбе, вследствие чего под Волчанском резко изменилась ситуация на фронте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на позициях российских войск. Можно ли говорить, что подтопление реально сорвет их наступление и изменит конфигурацию фронта под Волчанском?

— Дело в том, что удары приходятся именно по дамбе, которая находится в районе Масловой пристани. Это дамба, которая сдерживает одно из наибольших в Белгородской области водохранилищ. Удары уже стали причиной поднятия уровня воды в Северном Донце. Дело в том, что этой реке есть два временно оккупированных населенных пункта, Гатище и Огурцово, у самой границы с Россией, с Белгородской областью. Именно эти населенные пункты российские оккупанты используют для того, чтобы сосредотачивать и накапливать там ресурсы. Буквально накануне они предприняли попытку в районе Гатища форсировать Волчью южнее и зашли на ее южный берег. Там находится лесной массив, который непосредственно примыкает к окраинам Волчанска. Как раз этот их выход представлял собой угрозу для западных кварталов города.

Удары по дамбе, по плотине и поднятие уровня воды в Северском Донце осложнили им логистику уже на этом этапе. В перспективе поднятие воды и разлив Северского Донца и Волчьей может не только осложнить логистику в Огурцово и Гатище, но и осложнить дальнейшие действия по южному берегу Волчьей, а силы обороны Украины могут перейти к стабилизационным действиям и даже зачистке южного берега.

— Вернемся к событиям около Покровска, где продолжаются сражения. Как можно характеризовать текущую обстановку на этом участке фронта?

— Ситуация очень сложная и в некотором смысле парадоксальная, поскольку на севере проходят успешные стабилизационные работы на Добропольском направлении и зачистка российских войск на участках и в населенных пунктах, в это же время южная часть Покровска находится под постоянным, в режиме нон-стоп, давлением российских ДРГ, которые отправляются в Покровск буквально круглосуточно и имеют возможность на сегодняшний день накапливаться в Лазурном и Южном микрорайонах. Их задача какая? Они отправляют большое количество ДРГ, зачастую переодетых в гражданскую одежду, чтобы смешаться с теми немногочисленными гражданскими, которые есть в городе, и закрепиться в разрушенных домах, в административных зданиях, в подвалах. Это позволяет им накапливаться в этих местах и в дальнейшем двигаться дальше вглубь города.

Проводятся сейчас стабилизационные действия, зачистка именно тех районов, где появляются россияне. Это осложняется тем, что в Покровске еще есть определенное количество гражданских. А сами российские войска используют гражданскую одежду для того, чтобы смешаться и инфильтрироваться, иметь визуальное сходство с гражданскими, чтобы было их сложнее идентифицировать и, соответственно, нейтрализовать. Ситуация, конечно же, сложная. Пока я не могу сказать, что она критическая. Боевые действия продолжаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com