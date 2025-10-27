Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой4
На фоне напряженности между Вашингтоном и Каракасом.
Диктатор РФ Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Документ был опубликован 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года и предусматривает совместные действия в ответ на санкции, а также развитие сотрудничества в военно-технической и гуманитарной сферах.
Согласно договору, стороны выступают против односторонних ограничительных мер, которые, как указано в тексте документа, противоречат Уставу ООН и международному праву. Россия и Венесуэла намерены «бороться с фальсификацией истории, героизацией нацизма и другими преступлениями».
Отдельное внимание уделено взаимодействию в области контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения. Москва и Каракас также планируют укреплять сотрудничество в энергетическом секторе и создать независимую финансовую инфраструктуру. Кроме того, документ предусматривает развитие связей между спортивными федерациями двух стран и расширение культурно-гуманитарного обмена.