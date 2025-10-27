Крупный белорусский банк будет работать с перебоями четыре дня
- 27.10.2025, 19:41
С 30 октября по 2 ноября.
Белагропромбанк переходит на новое программное обеспечение. Это процесс небыстрый, и в течение некоторого периода технические работы вызовут перебои в работе организации. Они в основном коснутся операций по банковским картам.
Также будет временно ограничено предоставление некоторых банковских продуктов и услуг в офисах, мобильном приложении и интернет-банкинге.
По информации банка, с 30 октября (00:00) по 2 ноября (24:00) перебои могут быть с операциями по банковским платежным карточкам, кроме операций по оплате товаров и услуг в организациях торговли и сервиса, снятию наличных в банкоматах.
А вот 3 ноября (с 01:00 до 05:00) с ограничениями будут работать банковские платежные карты, банкоматы и инфокиоски.
С 00:00 до 12:00 3 ноября частично могут «подвиснуть» мобильное приложение, интернет-банкинг и оказание услуг в офисах банка.