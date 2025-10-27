закрыть
Роберт Левандовский вернулся к тренировкам

  • 27.10.2025, 22:14
Роберт Левандовский вернулся к тренировкам

Хорошие новости для фанатов «Барселоны».

Нападающий Роберт Левандовский принял участие в понедельничной тренировке команды. Футболисты, которые участвовали в Эль-Класико, работали над восстановлением, а остальные выполняли более интенсивные упражнения, рассказывает Marca.

Левандовский может принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании против «Эльче». Он состоится в воскресенье, 2 ноября.

Впрочем, все будет зависеть от того, как поляк будет себя чувствовать в течение недели.

Напомним, что в воскресенье «Барселона» без Левандовского проиграла в гостях у «Реала» со счётом 1:2.

