Роберт Левандовский вернулся к тренировкам
- 27.10.2025, 22:14
Хорошие новости для фанатов «Барселоны».
Нападающий Роберт Левандовский принял участие в понедельничной тренировке команды. Футболисты, которые участвовали в Эль-Класико, работали над восстановлением, а остальные выполняли более интенсивные упражнения, рассказывает Marca.
Левандовский может принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании против «Эльче». Он состоится в воскресенье, 2 ноября.
Впрочем, все будет зависеть от того, как поляк будет себя чувствовать в течение недели.
Напомним, что в воскресенье «Барселона» без Левандовского проиграла в гостях у «Реала» со счётом 1:2.