«Лукашенко лишь исполнитель»1
- 28.10.2025, 15:35
- 1,996
Кто стоит за атаками метеозондов на Литву.
Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после серии инцидентов с метеозондами, из-за которых уже несколько раз приостанавливалась работа аэропорта Вильнюса.
Что может стоять за этими метеозондами, которые массово пересекают границу и нарушают работу литовских аэропортов? Можно ли говорить о новой форме гибридной атаки?
Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:
— То, что происходит, вряд ли случайно. Это целенаправленная операция гибридного давления. Под видом «метеозондов» могут запускаться дешевые беспилотные платформы, оснащенные как контейнерами для контрабанды, так и сенсорами, GPS-модулями. Некоторые из них, судя по всему, используются для проверки систем ПВО, реакции авиации и отработки маршрутов обхода радаров. Это классическая тактика «зондирования» — провокация без прямой ответственности.
Да, это новая форма атаки и довольно эффективная. В современных условиях даже несколько десятков таких объектов способны парализовать авиасообщение, вызвать информационный резонанс и политическое давление. Это «асимметричная» атака — дешевая, но создающая эффект системной дестабилизации — своего рода «воздушная диверсия».
— Литва закрыла границу, но транзит в Калининград пока сохраняется. Что может быть следующим шагом, если атаки продолжатся?
— Если атаки продолжатся, следующим шагом может стать ограничение или полное прекращение транзита в Калининград. Кроме того, возможны санкции против конкретных белорусских структур, связанных с приграничной логистикой, а также развертывание совместных систем наблюдения Литвы, Польши и НАТО.
— Кто, по-вашему, стоит за этими провокациями — Минск или Москва?
— С высокой вероятностью, операция координируется Москвой и Минском. Для Кремля это способ проверить реакцию НАТО и ЕС, отвлечь ресурсы и создать новый кризис на восточном фланге Альянса, столкнуть Литву с Беларусью, создавая картинку «агрессивного Запада».
Для режима Лукашенко — возможность продемонстрировать лояльность Москве, надавить на Европу и при этом сохранить «отрицательную причастность». Минск — исполнитель, который формально «ничего не нарушает», но предоставляет площадку и техническое обеспечение.
— Как Европа может эффективно ответить на такие действия?
— Эффективный ответ — публично квалифицировать такие действия как элементы гибридной агрессии, а не как «инциденты с метеозондами». Это позволит задействовать механизмы коллективной безопасности:
– усиление контроля воздушного пространства;
– политическое и экономическое давление на режим Лукашенко;
– постепенное закрытие белорусских транзитных каналов.
Суть происходящего не в самих метеозондах — это тест на терпение Запада. Москва и Минск проверяют, насколько далеко можно зайти в провокациях, прежде чем получить реальный ответ. И от того, насколько быстро ЕС признает это частью гибридной агрессии, зависит, не станет ли следующим объектом польский или латвийский аэропорт.