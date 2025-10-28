«Лукашенко лишь исполнитель» 1 28.10.2025, 15:35

Кто стоит за атаками метеозондов на Литву.

Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после серии инцидентов с метеозондами, из-за которых уже несколько раз приостанавливалась работа аэропорта Вильнюса.

Что может стоять за этими метеозондами, которые массово пересекают границу и нарушают работу литовских аэропортов? Можно ли говорить о новой форме гибридной атаки?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— То, что происходит, вряд ли случайно. Это целенаправленная операция гибридного давления. Под видом «метеозондов» могут запускаться дешевые беспилотные платформы, оснащенные как контейнерами для контрабанды, так и сенсорами, GPS-модулями. Некоторые из них, судя по всему, используются для проверки систем ПВО, реакции авиации и отработки маршрутов обхода радаров. Это классическая тактика «зондирования» — провокация без прямой ответственности.

Да, это новая форма атаки и довольно эффективная. В современных условиях даже несколько десятков таких объектов способны парализовать авиасообщение, вызвать информационный резонанс и политическое давление. Это «асимметричная» атака — дешевая, но создающая эффект системной дестабилизации — своего рода «воздушная диверсия».

— Литва закрыла границу, но транзит в Калининград пока сохраняется. Что может быть следующим шагом, если атаки продолжатся?

— Если атаки продолжатся, следующим шагом может стать ограничение или полное прекращение транзита в Калининград. Кроме того, возможны санкции против конкретных белорусских структур, связанных с приграничной логистикой, а также развертывание совместных систем наблюдения Литвы, Польши и НАТО.

— Кто, по-вашему, стоит за этими провокациями — Минск или Москва?

— С высокой вероятностью, операция координируется Москвой и Минском. Для Кремля это способ проверить реакцию НАТО и ЕС, отвлечь ресурсы и создать новый кризис на восточном фланге Альянса, столкнуть Литву с Беларусью, создавая картинку «агрессивного Запада».

Для режима Лукашенко — возможность продемонстрировать лояльность Москве, надавить на Европу и при этом сохранить «отрицательную причастность». Минск — исполнитель, который формально «ничего не нарушает», но предоставляет площадку и техническое обеспечение.

— Как Европа может эффективно ответить на такие действия?

— Эффективный ответ — публично квалифицировать такие действия как элементы гибридной агрессии, а не как «инциденты с метеозондами». Это позволит задействовать механизмы коллективной безопасности:

– усиление контроля воздушного пространства;

– политическое и экономическое давление на режим Лукашенко;

– постепенное закрытие белорусских транзитных каналов.

Суть происходящего не в самих метеозондах — это тест на терпение Запада. Москва и Минск проверяют, насколько далеко можно зайти в провокациях, прежде чем получить реальный ответ. И от того, насколько быстро ЕС признает это частью гибридной агрессии, зависит, не станет ли следующим объектом польский или латвийский аэропорт.

