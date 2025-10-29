В НАТО пригрозили «стереть Москву с лица земли» 8 29.10.2025, 12:28

В ответ на нападение на Альянс.

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен предупредил Россию о жестких последствиях, которые наступят в случае ее попытки нанести удар по городам Европы. «[Если Путин запустит ракету по Брюсселю], это будет ударом в самое сердце НАТО, и тогда мы сравняем Москву с землей», — заявил министр в интервью бельгийскому изданию De Morgen. При этом он выразил уверенность в том, что президент РФ не осмелится запустить крылатую ракету по Бельгии.

Ранее западные разведки неоднократно предупреждали о том, что Кремль в ближайшие годы собирается напасть на одну или несколько стран НАТО. Франкен считает, что полномасштабного вторжения со стороны РФ ждать не стоит, но может реализоваться сценарий «серой зоны», когда «зеленые человечки» настраивают русскоязычное меньшинство в Эстонии против «нацистского режима». «Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее о готовности НАТО к быстрому разгрому российской военной инфраструктуры в случае вторжения на территорию альянса заявлял экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. «Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены», — подчеркнул он. Ходжес добавил, что аналогичная судьба постигла бы российские военные объекты в Севастополе.

