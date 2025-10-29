Илья Шкурин забил победный гол в поединке Кубка Польши 29.10.2025, 13:56

Илья Шкурин

«Катовице» пробилась в 1/8 финала турнира.

В матче 1/16 финала Кубка Польши «Катовице», цвета которого защищает белорусский нападающий Илья Шкурин, одолел на выезде «Лодзь» из второго дивизиона – 2:1. Таким образом, команда нашего соотечественника пробилась в 1/8 финала, сообщает smartpress.by.

Отметим, что именно Шкурин забил победный гол на 61-й минуте. Для Ильи, в сентябре перешедшего в «Катовице» из варшавской «Легии», это уже четвертый результативный удар в составе новой команды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com