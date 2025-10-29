Илья Шкурин забил победный гол в поединке Кубка Польши
«Катовице» пробилась в 1/8 финала турнира.
В матче 1/16 финала Кубка Польши «Катовице», цвета которого защищает белорусский нападающий Илья Шкурин, одолел на выезде «Лодзь» из второго дивизиона – 2:1. Таким образом, команда нашего соотечественника пробилась в 1/8 финала, сообщает smartpress.by.
Отметим, что именно Шкурин забил победный гол на 61-й минуте. Для Ильи, в сентябре перешедшего в «Катовице» из варшавской «Легии», это уже четвертый результативный удар в составе новой команды.