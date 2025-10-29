«ВСУ полностью выключат российскую «нефтянку» 1 29.10.2025, 15:15

3,234

Прикрыть ее системами ПВО просто невозможно.

Неизвестные ракеты атаковали Москву и область. Российские паблики утверждают, что 27 октября в небе зафиксирована ракета украинского производства «Фламинго».

Действительно ли Вооруженные силы Украины могли задействовать ракету «Фламинго» при атаке на Московскую область? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Естественно, дело в том, что эта ракета еще в «серию» не поступила, идут предсерийные испытания, но в полевых условиях ими можно бить по объектам противника.

Москва — одна из основных наших целей, поэтому логично, что мы использовали эти ракеты. Возможно, в следующем году они поступят в серийное прозиводство. На данный момент ракеты испытывают по российским военным объектам на прохождение и противодействие ПВО.

— Минувшей ночью украинские дроны и ракеты поразили ряд объектов — НПЗ и химические заводы. Можно ли говорить о новой тактике и средствах поражения, или это скорее свидетельство истощения ПВО России?

— Есть определенные локации у россиян, где у них плотная ПВО, а есть локации, где ее вообще нет. То есть 17 миллионов квадратных километров российской территории закрыть ПВО невозможно, а на этих 17 миллионах квадратных километров расположены тысячи предприятий, которые участвуют в нефтегазовой переработке разного уровня, в нефтехимии, газодобыче, газоперекачке, нефтеперекачке. Это тысячи предприятий, их закрыть просто невозможно. Даже если весь мир будет сто лет производить зенитно-ракетные комплексы, не закроют.

Поэтому россияне пошли по пути наименьшего сопротивления. Они собрали большую плотность ПВО в несколько слоев в районе Москвы и в районе Керченского моста. Плюс есть ПВО вдоль линии фронта — в Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях. Эти территории напичканы ПВО, поэтому иногда появляется информация о том, что в этих областях сбивается много дронов.

Прохождение идет за счет дронов-обманок. На 10 дронов-обманок идет один боевой дрон или боевая ракета. Россияне, сбивая дроны-обманки, пропускают уже на неприкрытую территорию наши ударные дроны и ракеты. Там они — как у себя дома. Поэтому есть объективная причина того, что россияне просто не могут и никогда не смогут закрыть ПВО свои экономические объекты.

— Какие перспективы у дальнейших налетов по российской территории? Какие цели могут быть приоритетными для ВСУ?

— Цели будут рассчитываться исходя из боевого радиуса средств поражения. Очень важно понимать это. Если у нас есть беспилотники 500-700 км, так это цели до Волги. Если у нас появится в достаточном количестве дроны с дальностью до 1500 — 2000 километров, то это значит, что до Урала будет все выжигаться. Но если станет на крыло «Фламинго» с заявленной дальностью в 3000 километров, то мы достанем до Ямальского креста, а это 17 трубопроводов в одном месте: в районе Уренгоя — и до Омского нефтеперерабатывающего завода.

Мы сможем достать и полностью остановить российскую нефтянку. Газовую отрасль РФ остановить очень легко. Как только доберемся до Ямальского креста, то остановим полностью всю их газовую структуру. Они весь газ практически сейчас с Ямала перебрасывают. Только там остались большие запасы.

«Нефтянку» российскую остановим однозначно. Дело в том, что основные погрузочные терминалы находятся как раз в европейской части Цели будут рассчитываться, исходя из боевого радиуса средств поражения. Новороссийск, Туапсе, Усть-Луга, Приморск. Возможность такая есть.

Если никто не остановит, мы в следующем году ее положим в ноль. Ее не будет как отрасли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com