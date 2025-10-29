«ВСУ полностью выключат российскую «нефтянку»1
Прикрыть ее системами ПВО просто невозможно.
Неизвестные ракеты атаковали Москву и область. Российские паблики утверждают, что 27 октября в небе зафиксирована ракета украинского производства «Фламинго».
Действительно ли Вооруженные силы Украины могли задействовать ракету «Фламинго» при атаке на Московскую область? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:
— Естественно, дело в том, что эта ракета еще в «серию» не поступила, идут предсерийные испытания, но в полевых условиях ими можно бить по объектам противника.
Москва — одна из основных наших целей, поэтому логично, что мы использовали эти ракеты. Возможно, в следующем году они поступят в серийное прозиводство. На данный момент ракеты испытывают по российским военным объектам на прохождение и противодействие ПВО.
— Минувшей ночью украинские дроны и ракеты поразили ряд объектов — НПЗ и химические заводы. Можно ли говорить о новой тактике и средствах поражения, или это скорее свидетельство истощения ПВО России?
— Есть определенные локации у россиян, где у них плотная ПВО, а есть локации, где ее вообще нет. То есть 17 миллионов квадратных километров российской территории закрыть ПВО невозможно, а на этих 17 миллионах квадратных километров расположены тысячи предприятий, которые участвуют в нефтегазовой переработке разного уровня, в нефтехимии, газодобыче, газоперекачке, нефтеперекачке. Это тысячи предприятий, их закрыть просто невозможно. Даже если весь мир будет сто лет производить зенитно-ракетные комплексы, не закроют.
Поэтому россияне пошли по пути наименьшего сопротивления. Они собрали большую плотность ПВО в несколько слоев в районе Москвы и в районе Керченского моста. Плюс есть ПВО вдоль линии фронта — в Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях. Эти территории напичканы ПВО, поэтому иногда появляется информация о том, что в этих областях сбивается много дронов.
Прохождение идет за счет дронов-обманок. На 10 дронов-обманок идет один боевой дрон или боевая ракета. Россияне, сбивая дроны-обманки, пропускают уже на неприкрытую территорию наши ударные дроны и ракеты. Там они — как у себя дома. Поэтому есть объективная причина того, что россияне просто не могут и никогда не смогут закрыть ПВО свои экономические объекты.
— Какие перспективы у дальнейших налетов по российской территории? Какие цели могут быть приоритетными для ВСУ?
— Цели будут рассчитываться исходя из боевого радиуса средств поражения. Очень важно понимать это. Если у нас есть беспилотники 500-700 км, так это цели до Волги. Если у нас появится в достаточном количестве дроны с дальностью до 1500 — 2000 километров, то это значит, что до Урала будет все выжигаться. Но если станет на крыло «Фламинго» с заявленной дальностью в 3000 километров, то мы достанем до Ямальского креста, а это 17 трубопроводов в одном месте: в районе Уренгоя — и до Омского нефтеперерабатывающего завода.
Мы сможем достать и полностью остановить российскую нефтянку. Газовую отрасль РФ остановить очень легко. Как только доберемся до Ямальского креста, то остановим полностью всю их газовую структуру. Они весь газ практически сейчас с Ямала перебрасывают. Только там остались большие запасы.
«Нефтянку» российскую остановим однозначно. Дело в том, что основные погрузочные терминалы находятся как раз в европейской части Цели будут рассчитываться, исходя из боевого радиуса средств поражения. Новороссийск, Туапсе, Усть-Луга, Приморск. Возможность такая есть.
Если никто не остановит, мы в следующем году ее положим в ноль. Ее не будет как отрасли.