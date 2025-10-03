Помни пыльного судьишку

закрыть
3 октября 2025, пятница, 9:47
  • Ирина Халип
  • 3.10.2025, 9:29
  • 1,674
Ирина Халип

Маленький мальчик в списке террористов.

«У него ментальное развитие на уровне пяти-шестилетнего ребенка. А ему восемь статей и семь лет зоны, в списки террористов и экстремистов внесли! Мне в колонии только тогда хотелось плакать, когда я его видел», - говорил мне бывший политзаключенный Андрей Войнич. Это он про Гуню. Про Сергея Гуню, отбывающего семилетний срок.

Сейчас Сергей Гуня в могилевской колонии №15 – туда его перевели из «Витьбы», когда там начался ремонт и часть заключенных развезли по другим зонам. А в «Витьбе» Гуня был в одном отряде с Максимом Винярским. Когда Максим вспоминает Сергея, у него каменеет лицо. Он говорит: «Для таких судей, как этот, который Гуню на семь лет посадил, в аду должно быть свое собственное ШИЗО. Чтобы они не с обычными грешниками на сковородках жарились, а еще хуже. Ад в аду».

В колонии говорили, что Сергей Гуня в детстве попал в сильную аварию и с тех пор остановился в развитии. А может, причина в другом, но факт остается фактом: Сергей - ребенок, причем маленький. Ментально он дошкольник. В наше время, впрочем, и дошкольники осваивают компьютер и интернет. Вот и Сергей Гуня в 2020 году тоже что-то комментировал в интернете. Писал, что людей бить нельзя. Выходил, как все, на улицы. Радовался чему-то. Не знаю, понимал ли, что такое революция, но чувствовал какие-то возможные перемены к лучшему. А потом его арестовали и судили по восьми статьям: там и «народная» 342-я, и массовые беспорядки, и оскорбление Лукашенко, и разжигание вражды или розни. Полный комплект, в общем.

Судил его гомельский судья Евгений Шершнев – тот, который отправил за решетку мать пятерых детей Наталью Давыдулину за продуктовую помощь семьям политзаключенных, 75-летнего пенсионера Анатолия Кирейчика за комментарии, заведующего аптекой Дмитрия Макеева за донаты, бизнесмена Петра Старотиторова за антивоенные посты. И еще несколько десятков политзеков от отправил в зоны. В том числе – Сергея Гуню, смотрящего на мир глазами пятилетнего мальчика.

«Мы пересекались с ним во время звонков, - рассказывал Андрей Войнич. – Вы наверняка видели, как маленькие дети бегут к взрослому, которому верят, – раскинув руки, с абсолютно доверчивыми чистыми глазами, с твердой убежденностью, что этот большой сильный человек защитит и поможет. Вот у Гуни были такие же глаза. Он всегда бросался ко мне и говорил: «Какие новости? Когда нас всех отсюда выпустят?» Я ему отвечал: «Новостей пока нет, и это, считай, хорошая новость. Ведь главное – отсутствие плохих новостей. А хорошие скоро будут, ты не сомневайся. И, конечно, нас всех выпустят. До сих пор, когда я вспоминаю его глаза, плакать хочется».

Войнич – сильный, сдержанный, мужественный политзек. Но говорить о Сергее Гуне, пятилетнем мальчике в теле взрослого человека, отправленном в лагерь на долгие годы, без эмоций не может и он. А вот судья Шершнев вряд ли вообще помнит о том, как выносил приговор Гуне: дел много, подсудимых много, из «конторы» приговоры диктуют каждый день, где уж тут всех упомнить. Но мы-то не судья Шершнев. Мы помнить обязаны.

Который год я часто пишу: давайте не забывать о политзаключенных, давайте всегда, когда есть возможность и когда ее нет, говорить о них, писать о них, кричать о них. Чтобы они не стали рутиной, фоном на обоях, привычной частью жизни вроде прогноза погоды. Но есть обратная, не менее необходимая штука. Давайте помнить о врагах. Давайте не забывать карателей. Их так много, что фамилии сливаются в одно сплошное «петров-сидоров». Они этому и рады. Так не дадим им радоваться и жить спокойно.

Они-то ведь, рядовые каратели, думают, что сольются с пейзажем, спрячутся за шваброй, прикинутся ветошью и уйдут от ответственности. Если что – они никто, всего лишь винтики большой машины, и кто будет гоняться за винтиком, когда нужно разбираться с целым механизмом и его несущей частью. Маленький каратель – он ведь без приказа сверху практически безвреден для окружающих, как микроб в вечной мерзлоте. И кто вспомнит какого-то пыльного гомельского судьишку, когда вокруг такие колоритные персонажи, как Карпенков, с лицом потомственного вандала бьющий витрины, Балаба, с наслаждением бьющий людей уже четверть века, или Гриша Азаренок, бьющий собственный лоб о стену в экстатическом припадке? А надо будет вспомнить. Каждого пыльного, мелкого, невыразительного, никакого. И попросить на время заткнуться всех, кто после падения режима будет на радостях лепетать о прощении и примирении. Примирение – только после наказания. Утром деньги, вечером стулья, никак иначе.

Сережа Гуня, держись. Скоро ты вернешься к маме.

Память, не подводи. Сохраняй все имена. Список скоро понадобится.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

