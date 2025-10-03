закрыть
Ученые сделали сенсационное открытие о Красном море

  • 3.10.2025, 17:36
  • 1,424
Ученые сделали сенсационное открытие о Красном море

Когда-то оно было соляной пустыней, пока потоп не соединил его с Индийским океаном.

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы доказали, что около 6,2 млн лет назад Красное море полностью высохло, а затем внезапно наполнилось водой из Индийского океана.

Результаты исследования позволили точно определить время драматического события, изменившего Красное море, пишет Phys. Используя сейсмическую визуализацию, данные о микроокаменелостях и методы геохимического датирования, исследователи показали, что масштабные изменения произошли примерно за 100 тыс. лет - мгновение ока для масштабного геологического события.

Ученые рассказали, что Красное море, ранее соединявшееся со Средиземным, превратилось в пустой, заполненный солью бассейн. Затем мощное наводнение прорвало вулканические барьеры, открыв Баб-эль-Мандебский пролив и воссоединив Красное море с мировым океаном.

«Наши результаты показывают, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: он полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой около 6,2 млн лет назад. Потоп изменил бассейн, восстановил морские условия и установил прочную связь Красного моря с Индийским океаном», - сказала ведущий автор исследования доктор Тихана Пенса.

Изначально Красное море было соединено с севера со Средиземным морем через мелководный порог. Эта связь была разорвана, и Красное море превратилось в бесплодную соляную пустыню. На юге Красного моря, недалеко от островов Ханиш, вулканический хребет отделял море от Индийского океана.

