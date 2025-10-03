На ГАЗе вслед за «Автовазом» начались массовые увольнения 4 3.10.2025, 19:05

Из-за сокращения зарплат.

Сокращение рабочей недели до четырех дней ударило по персоналу группы ГАЗ. На предприятиях ощущается острая нехватка специалистов — слесарей-ремонтников, электромонтеров, сварщиков, сантехников и газовщиков, сообщает Mash. После перехода на новый график в июле зарплаты сотрудников снизились примерно на 20%, что вызвало массовый отток кадров. В результате обслуживать оборудование становится некому, возникают простои. Ситуацию усугубляют тяжелые условия труда и устаревшие производственные мощности.

Фактический владелец завода сейчас не раскрывается. Ранее, до введения санкций, группа ГАЗ входила в структуру Олега Дерипаски через холдинг «Базовый элемент». Сейчас руководство предприятия просит работников «потерпеть» и пытается удержать специалистов уговором. Однако подготовка квалифицированного рабочего занимает не меньше года, поэтому быстро заменить ушедших невозможно. Нагрузка перераспределяется на оставшийся персонал, которому приходится работать еще больше.

Причиной перехода на сокращенный график стало падение спроса и ограниченный доступ покупателей к кредитам. По оценкам компании, в первом полугодии рынок среднетоннажных грузовиков сократился почти на 40%, легких коммерческих автомобилей — на 30%, автобусов — на 60%.

Подобная ситуация складывается и на «АвтоВАЗе». Этим летом сотрудники завода подписали соглашения о переходе на четырехдневку. Это автоматически лишило их бонусов и оплаты сверхурочных, а итоговые доходы сократились почти наполовину.

