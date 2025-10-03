закрыть
3 октября 2025, пятница, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский «Камволь» остановился и накопил миллионные долги

2
  • 3.10.2025, 19:45
Минский «Камволь» остановился и накопил миллионные долги

О проблемах на предприятии заявил Лукашенко.

Минский производитель текстильной продукции «Камволь» не работает, у предприятия накопились долги на 200 млн рублей. Об этом на совещании о развитии птицеводческой отрасли 3 октября заявил Лукашенко.

«Чтобы не получилось так, как по «Камволю». Когда-то я непосредственно занимался этим «Камволем», и денег вложили немало, порядок вроде навели. Даже Александр Николаевич Косинец там ходил по этому предприятию. Сегодня, оказывается, не работает. Более того, накопили долгов на 200 миллионов с лишним рублей», — сказал Лукашенко.

Отметим, о проблемах на предприятии стало известно еще в 2024 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина