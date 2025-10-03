Минский «Камволь» остановился и накопил миллионные долги 2 3.10.2025, 19:45

О проблемах на предприятии заявил Лукашенко.

Минский производитель текстильной продукции «Камволь» не работает, у предприятия накопились долги на 200 млн рублей. Об этом на совещании о развитии птицеводческой отрасли 3 октября заявил Лукашенко.

«Чтобы не получилось так, как по «Камволю». Когда-то я непосредственно занимался этим «Камволем», и денег вложили немало, порядок вроде навели. Даже Александр Николаевич Косинец там ходил по этому предприятию. Сегодня, оказывается, не работает. Более того, накопили долгов на 200 миллионов с лишним рублей», — сказал Лукашенко.

Отметим, о проблемах на предприятии стало известно еще в 2024 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com