Минский «Камволь» остановился и накопил миллионные долги
- 3.10.2025, 19:45
О проблемах на предприятии заявил Лукашенко.
Минский производитель текстильной продукции «Камволь» не работает, у предприятия накопились долги на 200 млн рублей. Об этом на совещании о развитии птицеводческой отрасли 3 октября заявил Лукашенко.
«Чтобы не получилось так, как по «Камволю». Когда-то я непосредственно занимался этим «Камволем», и денег вложили немало, порядок вроде навели. Даже Александр Николаевич Косинец там ходил по этому предприятию. Сегодня, оказывается, не работает. Более того, накопили долгов на 200 миллионов с лишним рублей», — сказал Лукашенко.
Отметим, о проблемах на предприятии стало известно еще в 2024 году.