Путин несет ахинею 2 Альфред Кох

3.10.2025, 20:44

3,772

Это родовая болезнь диктаторов.

Путин выдавал перлы на Валдае и этим своим выступлением сделал мой день. Что мне показалось самым интересным?

Разумеется, не его ставшие уже традиционными рассказы о том, что Россия дважды (в 1954 и 2000 годах) просилась в НАТО, но ей отказали. Здесь все ясно: Путин никак не понимает простую вещь — НАТО это альянс демократий. Если страна не является демократией, ей там не место. Путин же хочет и в западные альянсы входить, и при этом править страной как восточный шейх. Так не бывает. И, надеюсь, не будет.

К тому же, Россия вовсе не единственная страна, которой отказали. Например, Украина. Она обращалась в НАТО не два, а двадцать два раза — и каждый раз получала отказ. Но Украина не делает из этого вывода, что НАТО существует исключительно для того, чтобы угрожать ей. Почему Путин приходит именно к такому выводу — непонятно.

В НАТО Россию не принимают не потому, что готовятся на нее напасть. Причина в другом: Россия не свободная и не демократическая страна. Члены НАТО не готовы гарантировать ей защиту, потому что не верят, что в любом конфликте Россия окажется на стороне права. Никто не хочет становиться заложником капризов и фобий несменяемого правителя, ход мыслей и система ценностей которого непредсказуемы. А может быть, как раз слишком предсказуемы — что, в данном случае, одно и то же.

Меня прежде всего удивило, с какой уверенностью Путин в октябре 2025 года заявил, что российская армия «уверенно наступает по всей линии фронта». Это после того, как все мировые СМИ сообщили: ни одна из задач летнего наступления не выполнена, а его темпы в сентябре упали вдвое по сравнению с августом и стали минимальными с мая.

В действительности все это «наступление» обернулось ничем. За весь 2025 год Россия захватила лишь 2300 кв. км украинской территории (0,36%). С такими темпами можно «уверенно наступать по всему фронту» до бесконечности: по 1% в три года — и за триста лет, глядишь, все завоюешь.

Такие темпы не способны привести к победе, особенно если учесть цену, которой они достигаются. Очевидно, расчет делался на прорыв фронта и разгром ВСУ. Но этого не произошло.

Может быть, у Путина есть какое-то секретное знание. Возможно, это дает ему основания для надежд на крах ВСУ. Но даже в этом случае он не может заявлять, что его армия «уверенно наступает по всему фронту». Потому что это не так. Армия едва заметно продвигается с огромными потерями, кое-где отступает, а местами находится под угрозой окружения.

Путин не может этого не знать. Но все равно твердит свое — «уверенно» и «по всему фронту». Это напоминает его мантру 2022 года о том, что «специальная военная операция развивается по плану». И только после бегства из-под Балаклеи он сменил пластинку.

Похоже, для него это особая форма медитации — заклинание реальности. Так же Гитлер весной 1945 года, сидя в бункере, бродил ночами среди макетов будущего Берлина, мысленно прогуливаясь по проспектам, которые он собирался построить после победы.

Это родовая болезнь диктаторов: они не хотят адаптироваться к реальности, предпочитая жить в иллюзиях. На ранних стадиях такая вера в свою звезду может вести к победам, но потом расхождение между мечтой и действительностью становится слишком заметным. А они все равно продолжают верить, будто «железная воля» способна изменить таблицу умножения.

Я не утверждаю, что путинская армия проигрывает войну. Но третий год подряд говорить, что она «уверенно наступает по всему фронту», в то время как фактически она движется на 0,03% территории противника в месяц, — это отрицание реальности. Особенно на фоне потерь 20–30 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

Как говорил Мюнхгаузен: «Если бы на голове оленя вырос вишневый сад, то я бы так и сказал. Но выросло только одно дерево — я и говорю: дерево». Так и здесь: если бы россияне уверенно наступали, я бы первым это признал. Но если это не так — зачем врать?

Главный вопрос — кому Путин врет? Выступая на Валдае перед оплаченной публикой западных «селебритис», он прекрасно понимает: они кивают только потому, что получают за это деньги. В этом он похож на мальчика из фильма «Игрушка», у которого друг был куплен богатым папой.

Путин прекрасно знает, что его слушатели аплодируют за гонорар, и все равно несет ахинею. Зачем? Для кого этот спектакль?

Отдельный абсурд — его уверения, что он не собирается нападать на Европу. Я даже готов согласиться: действительно, с одной Украиной справиться не может. Но стоит вспомнить, что до февраля 2022 года он столь же страстно уверял весь мир, что нападать на Украину не собирается. И все же напал.

Однажды солгав — кто тебе поверит? Особенно в вопросах, касающихся судьбы человечества. Теперь неудивительно, что его считают человеком, способным на любое бессмысленное решение, лишь бы доказать свою правоту.

За четверть века Путин совершил столько глупых и преступных шагов, что мир верит: он способен на все. И если он напал на Украину, почему бы ему не напасть на Европу? Его запоздалая аргументация о бессмысленности подобного шага никого не убеждает.

Сегодняшнее выступление Путина, очевидно задуманное как сигнал «успокоения» для Запада, лишь усилило тревогу. Его аргументы сработали против него самого, подогрев страхи европейских политиков.

Я могу еще долго перечислять нелепости этого выступления, но уже поздно. Продолжу завтра.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

