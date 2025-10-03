закрыть
3 октября 2025, пятница, 23:08
«Это исторический день»

  • 3.10.2025, 22:16
  • 1,502
В стране, граничащей с РФ, открылось командование НАТО.

3 октября в финском городе Миккели официально открылось Северное многокорпусное сухопутное командование НАТО (MCLCC-N), сообщило Министерство обороны страны.

«Это исторический день для Финляндии, НАТО и Миккели. Мы поставили себе цель создать командование НАТО в Финляндии осенью 2023 года, чтобы максимально повысить безопасность Финляндии. Наши цели были утверждены на заседании министров обороны НАТО в июне 2024 года. Сейчас, через год, мы уже запускаем командование», – рассказал глава ведомства Антти Хаккянен.

Ранее, 1 сентября, MCLCC-N начало деятельность на базе командования Вооруженных сил Финляндии в Миккели.

