«Окружение Лукашенко понимает, что он корень всех проблем» 2 3.10.2025, 22:24

1,738

Правитель стал обузой для чиновников.

Белорусский аналитик Сергей Чалый уверен, что и чиновники из окружения Лукашенко, и даже силовой блок понимают, в какой тупик завел страну правитель. Такое мнение он высказал в эфире «Обычное утро» :

— Давайте разберемся, в чем корень всех проблем. А корень всех проблем — это, на самом деле, сейчас один человек. И все большее количество людей понимает, что он не часть решения, а часть проблемы, или, точнее, самая главная проблема.

Если вы говорите, что вам там сложно, у вас там контроля не получается, страна как-то не спасается, ну, сделайте простое математическое преобразование и получите результат — кто в этом виноват.

Не весь же народ идет не в ногу, а один Лукашенко в ногу. Так не бывает.

И ваша задача все-таки сделать так, что вы его убираете, и после этого мы начинаем строить новую прекрасную Беларусь будущего на демократических основаниях, — предложил Чалый оппонентам. — Там кому-то что-то зачтется, кому-то простится, кому-то, понятно, простить будет что-то нельзя. Но, в общем, мы начнем процесс национального примирения и выстраивания нормальных демократических институтов. Вот и все.

