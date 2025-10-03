закрыть
3 октября 2025, пятница, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Окружение Лукашенко понимает, что он корень всех проблем»

2
  • 3.10.2025, 22:24
  • 1,738
«Окружение Лукашенко понимает, что он корень всех проблем»

Правитель стал обузой для чиновников.

Белорусский аналитик Сергей Чалый уверен, что и чиновники из окружения Лукашенко, и даже силовой блок понимают, в какой тупик завел страну правитель. Такое мнение он высказал в эфире «Обычное утро» :

— Давайте разберемся, в чем корень всех проблем. А корень всех проблем — это, на самом деле, сейчас один человек. И все большее количество людей понимает, что он не часть решения, а часть проблемы, или, точнее, самая главная проблема.

Если вы говорите, что вам там сложно, у вас там контроля не получается, страна как-то не спасается, ну, сделайте простое математическое преобразование и получите результат — кто в этом виноват.

Не весь же народ идет не в ногу, а один Лукашенко в ногу. Так не бывает.

И ваша задача все-таки сделать так, что вы его убираете, и после этого мы начинаем строить новую прекрасную Беларусь будущего на демократических основаниях, — предложил Чалый оппонентам. — Там кому-то что-то зачтется, кому-то простится, кому-то, понятно, простить будет что-то нельзя. Но, в общем, мы начнем процесс национального примирения и выстраивания нормальных демократических институтов. Вот и все.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина