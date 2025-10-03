закрыть
США разбомбили еще один корабль у берегов Венесуэлы

  • 3.10.2025, 22:43
США разбомбили еще один корабль у берегов Венесуэлы
Пит Хегсет

В сентябре американские военные поразили в Карибском море три других судна.

Американские войска уничтожили в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы уже четвертое перевозившее наркотики судно, убив четверых предполагаемых «наркотеррористов», заявил 3 октября глава Пентагона Пит Хегсет, пишет CBS News.

«Судно перевозило значительное количество наркотиков, направлявшихся в Америку для отравления нашего народа», — написал он, добавив, что разведка США «вне всяких сомнений» подтвердила наличие на судне запрещенных веществ, а перевозившие их люди «действовали по известному транзитному маршруту наркотрафика». На опубликованных Хегсетом кадрах видно, как идущий по морю катер поражает некий боеприпас, после чего он загорается и дрейфует в море.

Глава американского военного ведомства не привел других подробностей о том, кем были предполагаемые злоумышленники или к какой организации принадлежали. Сам удар произошел менее чем через день после того, как президент Дональд Трамп в уведомлении Конгрессу объявил членов наркокартелей террористами и сообщил, что Вашингтон теперь находится с ними в состоянии «вооруженного конфликта».

В сентябре американские военные поразили в Карибском море три других судна, которые администрация США обвинила в перевозке наркотиков. С учетом последней атаки по меньшей мере три из таких операций были проведены против судов, прибывших из Венесуэлы.

