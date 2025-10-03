Раскрыт секрет номеров «девятого региона», которые удивили белорусов
- 3.10.2025, 23:14
Необычные знаки вызвали бурные обсуждения в Сети.
TikTok опубликовали видео, на котором показано, как в Москве едет машина на номерах, похожих на белорусские, с кодом региона 9. Ролик завирусился, МВД РБ отреагировало и ответило, выдают ли такие номера в республике сейчас.
Опубликовавший видео пользователь TikTok спросил: «Это законно? Машина с какими-то мистическими белорусскими номерами едет по центру Москвы».
В МВД Беларуси заявили, что номер на машине «не соответствует требованиям нормативных правовых актов» страны. Главное управление Госавтоинспекции МВД республики отправило информацию своим российским коллегам, чтобы они отреагировали на это нарушение.
В ведомстве официально сообщили, что в Беларуси не выдают регистрационные знаки транспорта с кодом региона 9. А за подделку номеров грозит уголовная ответственность по статье 381 УК РБ.
По части 1 этой статьи за подделку регистрационного (номерного) знака транспорта для его использования грозит штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.