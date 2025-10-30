«Ядерный клуб»: девять стран, обладающих ядерным оружием 30.10.2025, 17:30

Точное количество ядерных вооружений засекречено.

США объявили о немедленном возобновлении ядерных испытаний, что вызвало тревогу по поводу новой гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение связано с провокациями Кремля, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Россия и США владеют около 87% мирового ядерного арсенала — наследием холодной войны. По данным Федерации американских ученых (FAS), из 9 614 боеголовок, находящихся в военных запасах по всему миру, примерно 2 100 готовы к немедленному применению.

Сейчас ядерное оружие имеют девять стран, но точные цифры их запасов засекречены.

1. Россия — крупнейший арсенал в мире: около 4 459 боеголовок, из них 1 718 находятся в боевой готовности. После распада СССР Москва унаследовала около 35 000 единиц оружия и постепенно сокращала запасы, однако недавно вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2. США — около 5 177 ядерных боеголовок, из которых 1 670 размещены на ракетах и авиабазах. Американское оружие по-прежнему находится в Европе — в Италии, Германии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

3. Китай — примерно 600 боеголовок, но число растет: Вашингтон опасается, что к 2030 году Пекин превысит тысячу.

4. Франция — около 290 ядерных зарядов, преимущественно на подводных лодках и крылатых ракетах. Париж придерживается политики «строгой достаточности».

5. Великобритания — порядка 225 боеголовок, размещенных на подлодках с ракетами Trident. Ведется строительство новых субмарин класса Dreadnought.

6. Индия — около 180 ядерных зарядов, продолжает соперничество с Пакистаном и беспокоится из-за Китая.

7. Пакистан — приблизительно 170 боеголовок, активно развивает ядерную программу с конца 1980-х годов.

8. Израиль — около 90 боеголовок, официально не подтверждает наличие ядерного оружия, придерживаясь политики «ядерной неопределенности».

9. Северная Корея — около 50 боеголовок, активно тестирует ракеты и обещает расширять арсенал.

Несмотря на сокращение арсеналов со времен Холодной войны, новые испытания США и выход России из соглашений по контролю над вооружениями вызывают опасения.

