Беларусь откажется от использования евро и долларов? 11 30.10.2025, 19:46

3,980

Госсекретарь «союзного государства» предложил прекратить использование валют стран НАТО.

На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, проходящей в белорусской столице 28-29 октября 2025 года, государственный секретарь «союзного государства» России и Беларуси Сергей Глазьев озвучил инициативу по прекращению использования валют стран НАТО в экономиках России и Беларуси. По его мнению, это может стать важным шагом к остановке глобальной гонки вооружений. Глазьев подчеркнул, что страны НАТО тратят колоссальные суммы на военные нужды, которые в текущем году составляют около 1,50 триллиона долларов, с намерением удвоить эту сумму в ближайшие годы. Он отметил, что финансирование таких расходов осуществляется через наращивание государственного долга, который, в свою очередь, поддерживается эмиссией резервных валют, находящихся в распоряжении стран НАТО.

По словам Глазьева, диктатор Беларуси Александр Лукашенко на конференции также призвал к прекращению гонки вооружений. Он заявил, что наиболее эффективным способом для этого станет отказ от использования доллара, евро и фунта, по крайней мере, в азиатских и евразийских экономиках. «В той мере, в которой мы используем доллар, евро и фунт, мы финансируем их оборонные расходы», — отметил он. Глазьев добавил, что резервы, содержащие эти валюты, могут быть изъяты по любому предлогу. По статистике, денежная эмиссия в прошлом году составила 5 триллионов долларов, при этом 2,50 триллиона долларов пришлись на государства Евразии. Глазьев подчеркивает, что если прекратить использование этих валют в торговле и расчетах, это значительно уменьшит финансовый ресурс, необходимый для ведения глобальной гибридной войны.

Глазьев также отметил, что в рамках «союзного государства» уже осуществлен полный переход на использование национальных валют. «Мы не можем держать иностранные валюты в резервах, имеются в виду западные валюты — ни доллар, ни евро, ни фунт. Они для нас стали токсичными и вообще потеряли функцию валют», — добавил он. Глазьев призвал к полному прекращению обращения доллара, евро и фунта в экономиках России и Беларуси, а также к остановке их котировки и использования. Он уверен, что таким образом будет подорвана финансовая основа, способствующая эскалации гонки вооружений и мировой гибридной войны.

Отметим, режим Лукашенко также анонсировал уход от использования евро и доллара.

Как сообщал Charter97.org, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 150-процентных пошлин в случае отказа от доллара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com