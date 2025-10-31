Испуганный Мадуро запросил военную помощь у Путина 7 31.10.2025, 21:32

На фоне эскалации с США.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у российского диктатора Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.

Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о «расширении военного сотрудничества», чтобы противостоять «эскалации между США и Венесуэлой».

В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.

Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.

Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо «пассивное оборудование обнаружения», «глушители GPS» и «дроны с дальностью до 1000 км».

Россия сотрудничает с Венесуэлой

WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.

При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.

