Испуганный Мадуро запросил военную помощь у Путина

Испуганный Мадуро запросил военную помощь у Путина7
- 31.10.2025, 21:32
На фоне эскалации с США.
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у российского диктатора Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.
Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о «расширении военного сотрудничества», чтобы противостоять «эскалации между США и Венесуэлой».
В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.
Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.
Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо «пассивное оборудование обнаружения», «глушители GPS» и «дроны с дальностью до 1000 км».
Россия сотрудничает с Венесуэлой
WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.
Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.
При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.