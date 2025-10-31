закрыть
31 октября 2025, пятница, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испуганный Мадуро запросил военную помощь у Путина

7
  • 31.10.2025, 21:32
  • 5,318
Испуганный Мадуро запросил военную помощь у Путина

На фоне эскалации с США.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у российского диктатора Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.

Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о «расширении военного сотрудничества», чтобы противостоять «эскалации между США и Венесуэлой».

В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.

Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.

Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо «пассивное оборудование обнаружения», «глушители GPS» и «дроны с дальностью до 1000 км».

Россия сотрудничает с Венесуэлой

WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.

При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников