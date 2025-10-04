закрыть
В Волковыске мужчина на спор выстрелил себе в бедро из пневматики

  4.10.2025, 2:55
Под брюки он подложил пластмассовый контейнер.

В Волковыске мужчина на спор выстрелил себе в бедро из пневматики. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве уточнили: в Волковысское РОВД поступила информация из приемного отделения Волковысской центральной районной больницы о том, что к ним поступил мужчина 1996 года рождения с ранением правого бедра.

Сотрудники милиции смогли установить, что в результате возникшего спора со знакомым, мужчина подложил под брюки пластмассовый контейнер, а затем, держа в правой руке пневматическое ружье, выстрелил из него. Тем самым он причинил себе телесные повреждения.

Судебные эксперты установили, что оружие является пружинно-поршневой пневматической винтовкой «Model B1».

«Свой поступок сотрудникам милиции мужчина объяснил возникшим в ходе спора интересом: пробьет ли пневматическая пуля пластмассовый контейнер либо нет?» - озвучили подробности в ведомстве.

