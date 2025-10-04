закрыть
Российский пропагандист Проханов написал книгу о Путине и Пригожине

  • 4.10.2025, 5:55
Российский пропагандист Проханов написал книгу о Путине и Пригожине

Ее запретили.

Российский писатель и пропагандист Александр Проханов недавно выпустил новый роман под названием «Лемнер», в котором центральный персонаж создан по мотивам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но распространение его в России фактически запретили, пишет The Moscow Times.

Наибольшее внимание в романе привлекают отрывки, где персонажу Леониду Леонидовичу Троевидову, в котором угадывается образ Владимира Путина, придаются очень эксцентричные и скандальные черты. Он сохраняет тела врагов в кабинете и насыщается кровью девственниц.

«Раз в месяц Леонид Троевидов омолаживался, полностью менял кровь. Из Пекина ему присылали фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Пиявки присасывались к его телу, пили его уставшую кровь, вливали взамен девственную свежесть. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи», — описал Проханов особенности руководителя российского государства.

2 октября книга неожиданно исчезла из каталога в интернет-магазине «Читай-город», а на маркетплейсе Ozon было отмечено, что бумажные экземпляры уже раскуплены. При этом презентация романа, назначенная на 29 сентября в Московском доме книги, также была отменена.

Сам Проханов отреагировал на ситуацию, заявив, что презентацию отменили «испуганные владельцы». Он даже оставил соответствующий пост, но вскоре его удалил. Позже в телеграм-канале Московского дома книги объясняли, что мероприятие отменили якобы из соображений безопасности — чтобы избежать возможных провокаций или нападений на автора и читателей.

Литературный критик Галина Юзефович заметила, что ситуация показательная: даже такой писатель, как Проханов, который полагал, что ему позволено свободно размышлять на подобные темы, столкнулся с ограничениями. Цензурная лодка, дескать, для всех одна.

