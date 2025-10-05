Аэропорт Вильнюса закрывали из-за воздушных шаров с территории Беларуси 1 5.10.2025, 11:57

Воздушное пространство Литвы нарушили 25 шаров.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно закрыто из-за обнаружения воздушных шаров, прибывших с территории Беларуси. Об этом в эфире радио LRT заявил директор Национального центра по управлению кризисами Литвы Дарюс Бут.

По его словам, в направлении аэропорта Вильнюса направлялось около 13 таких объектов, а в общей сложности воздушное пространство Литвы нарушили 25 шаров, запущенных с белорусской территории. Временные ограничения затронули как прибывающие, так и отправляющиеся рейсы.

Администрация аэропорта Вильнюса сообщила, что было отменено около 30 рейсов, а ограничения коснулись приблизительно 6000 пассажиров. Большинство прибывающих рейсов было перенаправлено в аэропорты соседних Латвии и Польши. Один рейс из Копенгагена был вынужден вернуться в Данию. В течение всего воскресенья, 5 октября, возможны задержки рейсов из-за сбоев в ротации экипажей и воздушных судов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com