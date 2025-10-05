закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 12:17
Аэропорт Вильнюса закрывали из-за воздушных шаров с территории Беларуси

1
  • 5.10.2025, 11:57
Воздушное пространство Литвы нарушили 25 шаров.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно закрыто из-за обнаружения воздушных шаров, прибывших с территории Беларуси. Об этом в эфире радио LRT заявил директор Национального центра по управлению кризисами Литвы Дарюс Бут.

По его словам, в направлении аэропорта Вильнюса направлялось около 13 таких объектов, а в общей сложности воздушное пространство Литвы нарушили 25 шаров, запущенных с белорусской территории. Временные ограничения затронули как прибывающие, так и отправляющиеся рейсы.

Администрация аэропорта Вильнюса сообщила, что было отменено около 30 рейсов, а ограничения коснулись приблизительно 6000 пассажиров. Большинство прибывающих рейсов было перенаправлено в аэропорты соседних Латвии и Польши. Один рейс из Копенгагена был вынужден вернуться в Данию. В течение всего воскресенья, 5 октября, возможны задержки рейсов из-за сбоев в ротации экипажей и воздушных судов.

