«Барселона» хочет приобрести одного из самых дорогих футболистов мира 5.10.2025, 19:04

Эрлинг Холанд

Фото: Getty Images

Каталонцы нацелились на Эрлинга Холанда.

Каталонская «Барселона» проявляет серьезный интерес к норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, сообщает El Nacional.

По данным источника, президент клуба Жоан Лапорта нацелен на укрепление состава и рассматривает возможность подписания 24-летнего нападающего. Для финансирования трансфера, оцениваемого примерно в € 125 млн, руководство готово расстаться с несколькими игроками, в первую очередь — с Рональдом Араухо. Также на продажу могут выставить Дани Ольмо и Фермина Лопеса.

В нынешнем сезоне Холанд провел восемь матчей за свой клуб во всех турнирах, забив 11 голов и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в € 180 млн. Дороже норвежца лишь Ламин Ямаль — € 200 млн.

