Экс-офицер польской контрразведки: КГБ завербовал Мельникову еще в Беларуси 18 6.10.2025, 10:46

Анжелика Мельникова

Перед ней ставили конкретные задания.

Пропавшая 25 марта 2025 года спикерка так называемого «координационного совета» Беларуси Анжелика Мельникова могла быть завербована лукашенковскими спецслужбами еще в Беларуси. Такое мнение в эфире TVP высказала майор контрразведки Агентства внутренней безопасности Польши в отставке, сотрудница факультета международных отношений Белостокского университета Анна Грабовска-Сивец.

Экс-офицер обратила внимание на мужа Мельниковой, который свободно передвигался между Польшей и Беларусью:

— Белорусские спецслужбы вербуют под давлением, остается вопрос, какую роль он играл. Думаю, ее муж находился в поле зрения спецслужб.

Считаю, что Мельникова была завербована в Беларуси, обучена, были поставлены очень конкретные задачи. И эти задачи на территории Польши реализовывала. Отношения с мужем были формой связи со спецслужбами, легендой, ведь у них были взаимоотношения. Это идеально вписывается в modus operandi, т.е. способ функционирования разведки и отлично легендирует этот контакт.

Передача денег, заданий дополнительная информация — все это мог передавать ее муж. Думаю, этот проект был задуман до ее выезда из Беларуси.

История со ухудшившимся здоровьем и выгоранием, как считает экс-офицер контрразведки Польши, могли быть выдуманы для прикрытия:

— То, что своего агента обвиняем в преступлении и провоцируем ситуацию, в которой он убегает, теряется где-то бесследно с этими деньгами — это идеальная легенда, очень популярная у спецслужб. Так что, по-моему, здесь все прекрасно складывается.

Действительно, Мельникова могла кому-то рассказать о своем задании, или могла не выдержать психически и физически. Есть вопрос, была ли она действительно в кризисе, или ей сказали его разыграть. Однако это не так важно, ведь она начала себя странно вести. Обратим внимание, что странно себя вести она начала только перед выездом из Польши, ранее никто не обращал на это внимания. Ее только хвалили.

Также Анна Грабовска-Сивец прокомментировала встречи Мельниковой с сотрудником белорусских спецслужб Алексеем Лобеевым на Кубе:

— Ездила ли она туда для встреч или для получения и передачи информации. Это классика спецслужб. Своих агентов учим и встречаемся с ними на территории третьих стран.

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» 150 тысячами евро 25 марта. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ.

