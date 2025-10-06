Белорусский пенсионер вырастил 25 груш на ветке длиной всего 25 сантиметров 3 6.10.2025, 18:16

2,340

Роберт Пялинок раскрыл секрет такого урожая.

Житель Барановичского района получил урожай 25 груш на ветке длиной всего 25 сантиметров, пишет газета «Наш край».

Рекордный урожай вырастил пенсионер Роберт Пялинок из агрогородка Русино. Мужчина поделился, что до пенсии работал землеустроителем, а выйдя на заслуженный отдых стал экспериментировать в своем саду. Мужчина стал прививать растения и также поступил с грушей.

- Была у меня старая груша, стала она умирать. Однако дала побеги, их я не удалял, решил привить веточками с других груш, - поделился мужчина.

Эту рекордную ветку мужчине отдал знакомый. Весной, когда ударили морозы, многие фруктовые деревья у мужчины пострадали. Эта ветка тоже была в цвету, но мороз ее, к счастью, не затронул.

- Цвета на ней было полно - словно букет сирени! - вспоминает пенсионер.

Мужчина даже удалил половину завязей с этой небольшой ветки в двадцать пять сантиметров, понимая, что столько плодов на ветке не созреют. А когда оставшиеся 25 плодов стали расти, мужчина поместил их в сетку и поставил для ветки подпорку.

В итоге на груше выросли двадцать пять крупных плодов, вес самой большой груши - 325 граммов.

