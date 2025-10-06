В пойме реки Лошица в Минске нашли тело мужчины 6.10.2025, 22:03

Что известно.

Как сообщил начальник РОЧС Октябрьского района Михаил Николуцкий, сообщение об обнаружении тела мужчины среднего возраста поступило спасателям в субботу 4 октября, в 16:06.

Предварительно известно, что перед трагедией мужчину доставляли в Больницу скорой медицинской помощи с травмой головы. Медики оказали ему необходимую помощь и предложили госпитализацию, но он отказался и покинул учреждение, не сообщив об этом персоналу.

После этого мужчина, вероятно, направился в сторону гаражного кооператива «Лошица-2», за забором которого находится крутой склон к пойме реки.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

