Жертв задержанного в Могилеве маньяка может быть больше 7.10.2025, 3:59

В МВД обратились еще 16 женщин.

Одно из самых громких криминальных дел последних десятилетий обрастает подробностями. Сегодня в МВД Беларуси сообщили, что жертв «лифтера» может быть больше, чем предполагалось изначально. Напомним, сейчас причастность Юрия Демьянова, которому скоро исполнится 55 лет, установлена к восьми убийствам, двум покушениям на убийство и изнасилование.

Однако к настоящему моменту в милицию обратились еще 16 женщин из различных регионов страны. По каждому сообщению проводят проверки.

Начальник главного управления уголовного розыска МВД Александр Копишев призвал белорусов сообщать в органы внутренних дел об иных фактах преступной деятельности задержанного.

