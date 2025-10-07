ВСУ поразили редкую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине
- 7.10.2025, 4:44
Видео.
Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли редкую вражескую станцию Р-330Ж «Житель» на Луганщине.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем.
Станция постановки радиопомех Р-330Ж «Житель» - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.