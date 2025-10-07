закрыть
7 октября 2025, вторник, 4:50
Автоматы со снеками и напитками могут появиться в минских школах

  • 7.10.2025, 5:52
Пилотный проект был запущен еще месяц назад.

Минским школьникам станет гораздо проще приобрести себе перекус на переменках. Все благодаря торговым автоматам со снеками и напитками, которые планируют устанавливать в школах. Об этом БелТА рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.

Оказывается, самое популярное место на перемене у учащихся – это буфет. Но зачастую за 10–15 минут школьники попросту не успевают там закупиться чем-нибудь вкусненьким. А ведь растущий организм требует много энергии!

Попытаться решить эту проблему решили сперва в средней школе №52 г. Минска – там поставили первый вендинговый автомат. По словам Марины Ильиной, торговое устройство пользуется немалым спросом.

«Ребята могли приобрести сок, печенье, те продукты, которые разрешены и можно было туда поместить. Позже мы проанализируем и экономическую составляющую пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно, и аппарат себя оправдает, то мы поставим аналогичные и в другие учреждения образования», – рассказала председатель комитета по образованию.

Пилотный проект, по словам директора комбината школьного питания Минска Людмилы Крупской, был запущен еще 5 сентября. Среди первых товаров, которые уже можно приобрести, вафли, зефир, вода и сок. В скором времени в список планируют включить еще и выпечку.

