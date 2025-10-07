Автоматы со снеками и напитками могут появиться в минских школах 7.10.2025, 5:52

Пилотный проект был запущен еще месяц назад.

Минским школьникам станет гораздо проще приобрести себе перекус на переменках. Все благодаря торговым автоматам со снеками и напитками, которые планируют устанавливать в школах. Об этом БелТА рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.

Оказывается, самое популярное место на перемене у учащихся – это буфет. Но зачастую за 10–15 минут школьники попросту не успевают там закупиться чем-нибудь вкусненьким. А ведь растущий организм требует много энергии!

Попытаться решить эту проблему решили сперва в средней школе №52 г. Минска – там поставили первый вендинговый автомат. По словам Марины Ильиной, торговое устройство пользуется немалым спросом.

«Ребята могли приобрести сок, печенье, те продукты, которые разрешены и можно было туда поместить. Позже мы проанализируем и экономическую составляющую пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно, и аппарат себя оправдает, то мы поставим аналогичные и в другие учреждения образования», – рассказала председатель комитета по образованию.

Пилотный проект, по словам директора комбината школьного питания Минска Людмилы Крупской, был запущен еще 5 сентября. Среди первых товаров, которые уже можно приобрести, вафли, зефир, вода и сок. В скором времени в список планируют включить еще и выпечку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com