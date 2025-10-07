закрыть
7 октября 2025, вторник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«УЕФА стоит их отстранить»: в Шотландии белорусских футболистов ждут неудобные вопросы

2
  • 7.10.2025, 11:01
  • 1,338
«УЕФА стоит их отстранить»: в Шотландии белорусских футболистов ждут неудобные вопросы
Фото: Wikipedia

Активисты хотят спросить у них о политзаключенных.

12 октября сборная Беларуси по футболу приедет в Глазго, где сыграет отборочный матч чемпионата мира по футболу против Шотландии. Местные активисты и правозащитники хотят провести акцию протеста возле стадиона «Хэмпден парк», чтобы привлечь внимание к ситуации с политзаключенными в Беларуси.

Сайт Charter97.org поговорил с одним из организаторов акции, представителем правозащитной организации Libereco Кеном Макбейном:

— Для нас это хорошая возможность, чтобы рассказать шотландской аудитории о политической ситуации и ситуации с правами человека в Беларуси, поскольку Беларусь не так часто обсуждается в новостях ни в Великобритании, ни в Шотландии. Кроме того, это возможность попытаться оказать давление на УЕФА, поскольку они продолжают разрешать Беларуси играть в международном футболе.

При поддержке парламентариев, шотландского правительства и других правительств, мы надеемся использовать этот матч, чтобы подчеркнуть это и сказать: «Этого матча не должно быть».

— Сборную Беларуси по футболу при нынешнем правительстве не следует допускать к участию в турнирах УЕФА?

— Да, мы занимаем такую позицию по двум причинам. Во-первых, если УЕФА последовательна в дисквалификации России, то кажется вполне последовательным применение таких же санкций по отношению к Беларуси, поскольку Беларусь способствовала вторжению в Украину. Кроме того, согласно правилам, уровень коррупции и политического вмешательства в футбол в Беларуси таковы, что УЕФА не сможет придерживаться своих собственных принципов, если продолжит разрешать этим командам играть.

Надеюсь, если шотландские СМИ заинтересуются нашей деятельностью, у нас будет возможность обсудить оба этих аспекта и объяснить, почему, по нашему мнению, Беларусь не должна получать от УЕФА свободный доступ и рекламу.

— Были ли какие-либо действия в этом направлении?

— В июне Партия зеленых Шотландии внесла парламентское предложение, подписанное рядом депутатов, с призывом к УЕФА дисквалифицировать Беларусь.

Матч запланирован на воскресенье, а за несколько дней до этого, в среду, у нас состоится встреча в шотландском парламенте, на которой мы пригласим депутатов парламента подписать письмо, которое мы направим в ответственный комитет УЕФА с просьбой принять решение об отстранении Беларуси.

На этой встрече в парламенте мы обсудим и другие вопросы, касающиеся отдельных заключенных. В шотландском парламенте 22 депутата являются участниками кампании Libereco по «Крестным родителям». Это хорошая возможность собрать людей вместе и провести просветительскую работу среди парламентариев. Уверен, у некоторых из них возникнут вопросы о недавнем освобождении заключенных. Итак, мы организуем это за несколько дней перед тем, как в воскресенье 12-го мы устроим акцию протеста у стадиона «Хэмпден» и, надеюсь, застанем момент приезда автобуса с белорусской сборной. У нас будут флаги и плакаты, призывающие к освобождению политзаключенных.

— Как шотландцы воспринимают события в Беларуси? Осведомлены ли они?

— Я думаю, что уровень осведомленности невысок. Когда мы начали проводить акции в 2020 году, мы проводили их в то время, когда в британских новостях сообщалось о масштабных протестах в августе, сентябре и октябре, но к нам все равно приходили люди и спрашивали (мы стояли на улицах): «Где Беларусь? Что происходит? Почему вы протестуете?» К сожалению, Беларусь снова привлекла внимание к себе из-за своего участия в полномасштабном вторжении в Украину. Возможно, эти два момента — и есть то, что многие шотландцы знают о Беларуси. Поэтому для нас важно использовать такое событие, чтобы поговорить о последствиях для стольких людей, покинувших страну, и политических заключенных, которые все еще находятся в стране. Когда мы общаемся с шотландцами, которые не очень хорошо разбираются в ситуации, они понимают, сочувствуют и в основном поддерживают наши действия.

Должен сказать, что тот факт, что пятая часть парламентариев Шотландии поддержала отдельных политзаключенных, свидетельствует об определенном понимании проблемы и желании помочь.

Кен Макбейн (справа) с министром иностранных дел Шотландии Ангусом Роберстоном

— Интересно, в процентном соотношении Шотландский парламент не является ли лидером по поддержке белорусских политзаключенных?

— 22 парламентария из 126 являются «крестными» белорусских политических заключенных. В марте в парламенте Шотландии, в самом его центре, на протяжении нескольких дней проходила наша выставка. У нас была большая экспозиция, и мы говорили о политзаключенных. За эти три дня, я думаю, треть проходивших мимо шотландских парламентариев останавливались, спрашивали, что это такое, и искренне интересовались происходящим в Беларуси, сравнивая ее с предыдущей политической ситуацией и кампаниями за права человека.

Итак, я рад, что в Шотландии парламент настолько открыт, а шотландское правительство очень активно поддерживает белорусскую диаспору и стремление белорусского народа к свободе.

— Вы упомянули, что в Шотландии с 2020 года проводятся мероприятия в поддержку Беларуси?

— Да, в августе-сентябре 2020 года разные люди в разное время начинали (теперь мы координируем свои действия и работаем вместе): мы проводили протесты по выходным по всей Шотландии — каждые выходные с сентября 2020 года до Нового года. Мы начали, потому что наши друзья были на улицах в Беларуси, и мы продолжали, потому что наши друзья больше не могли выходить на улицы (это было небезопасно) в течение 2020 года. Но мы чувствовали важность того, чтобы кто-то продолжал. Сейчас наша деятельность изменила характер от уличных протестов и кампаний к гораздо более активному взаимодействию с парламентами, поддержке парламентариев и использованию различных видов деятельности, таких как спорт или искусство, чтобы привлечь разных людей из разных аудиторий и рассказать им о том, что происходит в Беларуси.

— Режим Лукашенко несет ответственность за ужасные преступления: участии в полномасштабной российской агрессии против Украины, перемещении украинских детей и их перевоспитании. В какой степени эти ужасные преступления отодвигают на второй план тему белорусских политзаключенных?

— Должен сказать, что британские СМИ очень быстро подхватывают эти новости. В течение нескольких часов после объявления об освобождении политзаключенных об этом сообщают BBC, The Guardian и другие влиятельные СМИ. Но это, пожалуй, на один день, а дальше — ничего. Но я не могу винить британские СМИ и их репортеров, освещающих события в Восточной Европе. Думаю, отчасти из-за действий Трампа, из-за того, что происходит на войне...

Кен Макбейн с депутатом парламента Шотландии Сарой Бояк

— Каково ваше личное мнение об освобождении 51 политзаключенного? Вопрос в том, что 51 освобожден, но гораздо больше тех, кто остается за решеткой.

— Это очень сложно. Это, безусловно, очень хорошо для людей, хотя сам факт депортации делает это событие горько-сладким для самих заключенных и для их семей, с которыми они больше не смогут увидеться. Риск заключается в том, что в Беларуси нет тех системных изменений, которые мы все считаем необходимыми.

Было бы обидно, если были бы большие послабления, но все сводилось бы к освобождению этих конкретных заключенных, но репрессии продолжались бы, а Лукашенко оставался бы у власти — это непросто. Мы, британские активисты, обсуждали это с представителями белорусской диаспоры и было трудно выработать единый последовательный подход.

Среди белорусских активистов существует множество различных позиций и взглядов на то, как добиться освобождения заключенных, чего требовать, поэтому существует серьезная напряженность: люди на личном уровне радуются освобождению, но в то же время испытывают разочарование из-за отсутствия системных изменений.

— Что бы вы хотели сказать нашим читателям в Беларуси?

— Я думаю, что Шотландия — это, пожалуй, лишь один небольшой пример того, что о происходящем в Беларуси не забывают. Есть люди в парламентах и правительствах по всей Европе, которые знают, что происходит в Беларуси, и которым это тоже небезразлично. Футбольные болельщики, команда армии «Тартан» (так называют себя болельщики сборной Шотландии — прим.), понимают ситуацию и хотят по-своему помочь, сыграв матч, а также журналисты, которым это интересно. Таким образом, поддержка есть по всей Европе, и я лично вижу, что происходит только в Шотландии. Есть люди из искусства, спорта, парламентарии, которые неравнодушны, знают и делают все возможное, чтобы привлечь внимание к происходящему в Беларуси и поддержать наше дело свободы.

В каком-то смысле не случайно, что я занимаюсь этим в Шотландии, ведь у нас есть такая маленькая европейская страна. Многие люди, которые хотят большей свободы и независимости в Шотландии, связывают себя с Беларусью, небольшой европейской страной, которая также хочет свободы и демократии, и, возможно, эти связи и это стремление помогают некоторым шотландцам сказать: «Да, если это то, чего мы хотим, то ситуация в Беларуси намного, намного хуже, и мы поддержим наших европейских друзей в их стремлении к демократии».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников