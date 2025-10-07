«УЕФА стоит их отстранить»: в Шотландии белорусских футболистов ждут неудобные вопросы 2 7.10.2025, 11:01

1,338

Фото: Wikipedia

Активисты хотят спросить у них о политзаключенных.

12 октября сборная Беларуси по футболу приедет в Глазго, где сыграет отборочный матч чемпионата мира по футболу против Шотландии. Местные активисты и правозащитники хотят провести акцию протеста возле стадиона «Хэмпден парк», чтобы привлечь внимание к ситуации с политзаключенными в Беларуси.

Сайт Charter97.org поговорил с одним из организаторов акции, представителем правозащитной организации Libereco Кеном Макбейном:

— Для нас это хорошая возможность, чтобы рассказать шотландской аудитории о политической ситуации и ситуации с правами человека в Беларуси, поскольку Беларусь не так часто обсуждается в новостях ни в Великобритании, ни в Шотландии. Кроме того, это возможность попытаться оказать давление на УЕФА, поскольку они продолжают разрешать Беларуси играть в международном футболе.

При поддержке парламентариев, шотландского правительства и других правительств, мы надеемся использовать этот матч, чтобы подчеркнуть это и сказать: «Этого матча не должно быть».

— Сборную Беларуси по футболу при нынешнем правительстве не следует допускать к участию в турнирах УЕФА?

— Да, мы занимаем такую позицию по двум причинам. Во-первых, если УЕФА последовательна в дисквалификации России, то кажется вполне последовательным применение таких же санкций по отношению к Беларуси, поскольку Беларусь способствовала вторжению в Украину. Кроме того, согласно правилам, уровень коррупции и политического вмешательства в футбол в Беларуси таковы, что УЕФА не сможет придерживаться своих собственных принципов, если продолжит разрешать этим командам играть.

Надеюсь, если шотландские СМИ заинтересуются нашей деятельностью, у нас будет возможность обсудить оба этих аспекта и объяснить, почему, по нашему мнению, Беларусь не должна получать от УЕФА свободный доступ и рекламу.

— Были ли какие-либо действия в этом направлении?

— В июне Партия зеленых Шотландии внесла парламентское предложение, подписанное рядом депутатов, с призывом к УЕФА дисквалифицировать Беларусь.

Матч запланирован на воскресенье, а за несколько дней до этого, в среду, у нас состоится встреча в шотландском парламенте, на которой мы пригласим депутатов парламента подписать письмо, которое мы направим в ответственный комитет УЕФА с просьбой принять решение об отстранении Беларуси.

На этой встрече в парламенте мы обсудим и другие вопросы, касающиеся отдельных заключенных. В шотландском парламенте 22 депутата являются участниками кампании Libereco по «Крестным родителям». Это хорошая возможность собрать людей вместе и провести просветительскую работу среди парламентариев. Уверен, у некоторых из них возникнут вопросы о недавнем освобождении заключенных. Итак, мы организуем это за несколько дней перед тем, как в воскресенье 12-го мы устроим акцию протеста у стадиона «Хэмпден» и, надеюсь, застанем момент приезда автобуса с белорусской сборной. У нас будут флаги и плакаты, призывающие к освобождению политзаключенных.

— Как шотландцы воспринимают события в Беларуси? Осведомлены ли они?

— Я думаю, что уровень осведомленности невысок. Когда мы начали проводить акции в 2020 году, мы проводили их в то время, когда в британских новостях сообщалось о масштабных протестах в августе, сентябре и октябре, но к нам все равно приходили люди и спрашивали (мы стояли на улицах): «Где Беларусь? Что происходит? Почему вы протестуете?» К сожалению, Беларусь снова привлекла внимание к себе из-за своего участия в полномасштабном вторжении в Украину. Возможно, эти два момента — и есть то, что многие шотландцы знают о Беларуси. Поэтому для нас важно использовать такое событие, чтобы поговорить о последствиях для стольких людей, покинувших страну, и политических заключенных, которые все еще находятся в стране. Когда мы общаемся с шотландцами, которые не очень хорошо разбираются в ситуации, они понимают, сочувствуют и в основном поддерживают наши действия.

Должен сказать, что тот факт, что пятая часть парламентариев Шотландии поддержала отдельных политзаключенных, свидетельствует об определенном понимании проблемы и желании помочь.

Кен Макбейн (справа) с министром иностранных дел Шотландии Ангусом Роберстоном

— Интересно, в процентном соотношении Шотландский парламент не является ли лидером по поддержке белорусских политзаключенных?

— 22 парламентария из 126 являются «крестными» белорусских политических заключенных. В марте в парламенте Шотландии, в самом его центре, на протяжении нескольких дней проходила наша выставка. У нас была большая экспозиция, и мы говорили о политзаключенных. За эти три дня, я думаю, треть проходивших мимо шотландских парламентариев останавливались, спрашивали, что это такое, и искренне интересовались происходящим в Беларуси, сравнивая ее с предыдущей политической ситуацией и кампаниями за права человека.

Итак, я рад, что в Шотландии парламент настолько открыт, а шотландское правительство очень активно поддерживает белорусскую диаспору и стремление белорусского народа к свободе.

— Вы упомянули, что в Шотландии с 2020 года проводятся мероприятия в поддержку Беларуси?

— Да, в августе-сентябре 2020 года разные люди в разное время начинали (теперь мы координируем свои действия и работаем вместе): мы проводили протесты по выходным по всей Шотландии — каждые выходные с сентября 2020 года до Нового года. Мы начали, потому что наши друзья были на улицах в Беларуси, и мы продолжали, потому что наши друзья больше не могли выходить на улицы (это было небезопасно) в течение 2020 года. Но мы чувствовали важность того, чтобы кто-то продолжал. Сейчас наша деятельность изменила характер от уличных протестов и кампаний к гораздо более активному взаимодействию с парламентами, поддержке парламентариев и использованию различных видов деятельности, таких как спорт или искусство, чтобы привлечь разных людей из разных аудиторий и рассказать им о том, что происходит в Беларуси.

— Режим Лукашенко несет ответственность за ужасные преступления: участии в полномасштабной российской агрессии против Украины, перемещении украинских детей и их перевоспитании. В какой степени эти ужасные преступления отодвигают на второй план тему белорусских политзаключенных?

— Должен сказать, что британские СМИ очень быстро подхватывают эти новости. В течение нескольких часов после объявления об освобождении политзаключенных об этом сообщают BBC, The Guardian и другие влиятельные СМИ. Но это, пожалуй, на один день, а дальше — ничего. Но я не могу винить британские СМИ и их репортеров, освещающих события в Восточной Европе. Думаю, отчасти из-за действий Трампа, из-за того, что происходит на войне...

Кен Макбейн с депутатом парламента Шотландии Сарой Бояк

— Каково ваше личное мнение об освобождении 51 политзаключенного? Вопрос в том, что 51 освобожден, но гораздо больше тех, кто остается за решеткой.

— Это очень сложно. Это, безусловно, очень хорошо для людей, хотя сам факт депортации делает это событие горько-сладким для самих заключенных и для их семей, с которыми они больше не смогут увидеться. Риск заключается в том, что в Беларуси нет тех системных изменений, которые мы все считаем необходимыми.

Было бы обидно, если были бы большие послабления, но все сводилось бы к освобождению этих конкретных заключенных, но репрессии продолжались бы, а Лукашенко оставался бы у власти — это непросто. Мы, британские активисты, обсуждали это с представителями белорусской диаспоры и было трудно выработать единый последовательный подход.

Среди белорусских активистов существует множество различных позиций и взглядов на то, как добиться освобождения заключенных, чего требовать, поэтому существует серьезная напряженность: люди на личном уровне радуются освобождению, но в то же время испытывают разочарование из-за отсутствия системных изменений.

— Что бы вы хотели сказать нашим читателям в Беларуси?

— Я думаю, что Шотландия — это, пожалуй, лишь один небольшой пример того, что о происходящем в Беларуси не забывают. Есть люди в парламентах и правительствах по всей Европе, которые знают, что происходит в Беларуси, и которым это тоже небезразлично. Футбольные болельщики, команда армии «Тартан» (так называют себя болельщики сборной Шотландии — прим.), понимают ситуацию и хотят по-своему помочь, сыграв матч, а также журналисты, которым это интересно. Таким образом, поддержка есть по всей Европе, и я лично вижу, что происходит только в Шотландии. Есть люди из искусства, спорта, парламентарии, которые неравнодушны, знают и делают все возможное, чтобы привлечь внимание к происходящему в Беларуси и поддержать наше дело свободы.

В каком-то смысле не случайно, что я занимаюсь этим в Шотландии, ведь у нас есть такая маленькая европейская страна. Многие люди, которые хотят большей свободы и независимости в Шотландии, связывают себя с Беларусью, небольшой европейской страной, которая также хочет свободы и демократии, и, возможно, эти связи и это стремление помогают некоторым шотландцам сказать: «Да, если это то, чего мы хотим, то ситуация в Беларуси намного, намного хуже, и мы поддержим наших европейских друзей в их стремлении к демократии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com