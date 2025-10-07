«Это может стать последней соломинкой, которая переломит спину российского верблюда» 7.10.2025, 12:22

2,494

Военный эксперт рассказал о кумулятивном эффекте «Томагавков» для Украины.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин каждый раз заявляет об эскалации и «красных линиях» – в последнее время в качестве таковых выступают американские ракеты «Томагавк», – однако, объективно враг имеет только один рычаг - человеческий ресурс. Единственный фактор, который действительно может существенно изменить ситуацию на фронте – это масштабная мобилизация в России, на которую кремлевский диктатор пока не решился из-за огромных внутриполитических рисков.

Станут ли «Томагавки» оружием, которое изменит ход войны? К сожалению, эти ракеты – не «серебряная пуля». К тому же не стоит ожидать, что решение о передаче будет принято быстро и легко. Впрочем, если Украина будет иметь «Томагавки», это может вызвать кумулятивный эффект, как это в свое время произошло с HIMARS и ATACMS, и стать соломинкой, которая переломит спину российского «верблюда».

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Какова ваша точка зрения относительно ракет «Томагавк», передача которых Украине сейчас активно обсуждается. Является ли это оружием, способным изменить ход войны, неким game changer, если будет предоставлено в достаточном количестве?

– Во-первых, вероятность такой передачи в ближайшее время чрезвычайно низкая. Здесь масса факторов. Это и связь между декларациями и конкретными действиями сегодняшней администрации США, и внутренние проблемы в самой администрации, в правительстве Соединенных Штатов. Например, сейчас мы наблюдаем бюджетные проблемы, которые поставили на паузу практически все процессы. Это целый комплекс препятствий, которые стоят на пути реализации, на первый взгляд, очень хорошей идеи.

Во-вторых, мы уже имеем опыт с F-16, с танками и тому подобное. Поэтому, скорее всего, это будет напоминать такую же сагу анонсов и опровержений. В конце концов предсказать, какое будет конечное решение, на сегодня я не берусь.

Могут ли «Томагавки» быть геймченджером? На самом деле нет «серебряного шара», даже если говорить о российских намерениях и угрозах применить тактическое ядерное оружие. Ведь уже есть определенный консенсус относительно того, что даже такое неконвенциональное оружие также не способно переломить ход войны.

Поэтому какой-то один образец вооружения этого не может сделать, однако, это кумулятивный эффект. Например, мы видели довольно серьезные изменения после передачи Украине HIMARS или ATACMS. То есть, если все это будет делаться последовательно, то в конце концов, конечно, можно рассчитывать на то, что в определенный момент это станет той соломинкой, которая переломит спину российского верблюда или медведя.

Не может быть чудо-оружия, но любое усиление возможностей Украины наносить дальнобойные удары приближает тот момент, когда в конце концов российская военная машина может сломаться.

– Путин любит обозначать свои «красные линии», пугает новой эскалацией. К сожалению, такие его заявления очень чувствительно воспринимаются президентом Соединенных Штатов. Однако, считаете ли вы, что чисто теоретически у сегодняшней России есть реальные возможности для того, чтобы существенно эскалировать ситуацию на линии боевого соприкосновения?

– Могу с вами в определенной степени согласиться и не согласиться, потому что во время его последней речи на Валдайском форуме, собственно говоря, я ничего нового не услышал. Его угрозы, что передача «Томагавков» может разрушить позитивный процесс налаживания американо-российских отношений опоздали как минимум на несколько недель. Потому что Трамп сам публично перешел к эскалационной риторике. О каком ухудшении отношений можно говорить, если Трамп уже за две недели до этого заявил, что все его усилия оказались напрасными, что он разочарован Путиным. Так что это уже был некий холостой выстрел.

Есть ли у России сейчас реальные ресурсы для существенной эскалации? Да, они есть, но вопрос в том, способна ли Россия их применить. Если мы говорим о той ситуации, которая существует на театре боевых действий уже не первый месяц, то преимущество России, например, в бронетанковой технике или средствах огневого поражения довольно серьезно нивелировано применением беспилотников. «Kill-zone» сейчас расширяется от 10 до 15-20 километров. То есть преимущества России в огневой мощи практически нивелированы технологическими инновациями, тем характером беспилотной войны, которая сейчас доминирует на линии фронта.

Ресурс, который Россия действительно имеет для эскалации – это человеческий ресурс. Но сейчас в Кремле, по инсайдерским утечкам, решается ключевая проблема: готов ли Путин пойти на мобилизацию? Готов ли он пойти на определенные внутренние риски для своего собственного режима, на риски внутренней дестабилизации путем объявления очередной волны мобилизации?

Это та реальная и самая большая угроза, которая сейчас есть – если Путин в какой-то короткий срок бросит, к примеру, 350 тысяч свежего «мяса», как это было в прошлый раз, тогда это усилит тактику, которую сейчас Россия эффективно применяет, то есть забрасывание живой силой, просачивание. Это, на мой взгляд, сегодня самая большая угроза.

Но повторюсь еще раз: дилемма, которая стоит перед Путиным – или пойти на этот непопулярный шаг, которого он, похоже, до последнего пытается избежать, или бросить все на ту шайку весов, если он увидит, что другого выхода у него нет.

– США могут передавать Украине данные о точном местоположении объектов энергоинфраструктуры в России. Означает ли это, что блэк-аута в Украине этой зимой не будет?

– Я бы не был столь оптимистичным, ведь сегодня мы имеем только начало октября, а уже есть свидетельства того, насколько болезненными являются удары России по объектам энергетики Украины.

Также звучат тревожные сообщения о технологических усовершенствованиях российских ракет, дронов, которые существенно снижают эффективность украинской ПВО, в том числе из-за дефицита ракет к ним и средств противодействия. Это не очень обнадеживающие вещи.

Если же говорить о том характере разведданных, которые США передают Украине и уже открыто об этом объявили, то скорее речь идет не о расположении этих объектов, а об уточнении информации относительно эффективности украинских ударов, ведь физически эти объекты на картах Google или на картах Яндекс россияне для удобства заблюрили.

Само местоположение этих объектов не является тайной и не требует спутникового наблюдения. Гораздо важнее знать расположение определенных критических элементов этих объектов, по которым наносятся удары, и оценка эффекта от таких ударов. Это как раз то, что без американцев нашей разведке сделать трудно.

Плюс, если мы теоретически предполагаем, что США будут передавать, условно, «Томагавки» или другие средства, то к ним, конечно, должно быть определенное сопровождение, участие американских специалистов. Не то, что украинцы не смогут этого сами, но на это понадобится больше времени и не будет той эффективности, как при полном использовании американских данных.

