7 октября 2025, вторник, 14:59
Китайские ЗРК «потерялись» по дороге в Чад и оказались в руках сил, связанных с «Вагнером»

  • 7.10.2025, 13:25
  • 2,222
Китайские ЗРК «потерялись» по дороге в Чад и оказались в руках сил, связанных с «Вагнером»

Это может изменить баланс сил в регионе.

Недавно Чад заключил соглашение с Китаем на поставку зенитных ракетных комплексов малой дальности FB-10A, профинансированную Объединенными Арабскими Эмиратами.

Однако, как сообщает издание TchadOne, вскоре после поставки техника загадочным образом оказалась в Судане - в руках группировки Силы быстрого реагирования (RFS), которая действует при поддержке наемников ЧВК «Вагнер».

Если факт подтвердится, это существенно усилит суданских боевиков: FB-10A способен перехватывать цели на высоте до 7,5 км и расстоянии 17 км, а его радар обнаруживает угрозы на 50 км. Такое оружие может эффективно уничтожать дроны, вертолеты и самолеты на низких высотах.

Интересно, что в этом году RFS также получили другую китайскую систему - FK-2000, тоже при участии ОАЭ. Аналитики считают, что это может быть попыткой Китая распространить влияние в Судане, используя Эмираты в качестве посредников для обхода международных ограничений на поставки оружия в зону конфликта.

Ранее RFS уже применяли дроны Sunflower-200 - китайские копии «Шахедов» - во время атаки на Порт-Судан в мае. И тогда, как и теперь, в схеме снова фигурировали Эмираты.

