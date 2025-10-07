Кремль ждет истощение? 7.10.2025, 13:51

2,242

Что решит исход войны.

США, по мнению наблюдателей, утратили активную роль в мирном процессе, и теперь исход войны между Россией и Украиной во многом зависит от того, чьи ресурсы иссякнут раньше — украинские военные и инфраструктура или российские финансы, пишет Engelsberg Ideas (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Украина «в состоянии вернуть все свои территории и, возможно, даже больше», поскольку «Путин и Россия увязли в больших экономических трудностях». Его слова перекликаются с прогнозом главы украинской разведки Кирилла Буданова, который еще год назад предполагал, что если Москва не добьется успеха до конца 2025 года, экономический кризис станет неизбежным.

Украинские атаки дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам усилили давление на экономику. По данным BBC, с января были поражены 21 из 38 крупных НПЗ, что вывело из строя до 38% перерабатывающих мощностей. Это привело к нехватке топлива, очередям на заправках и вынужденному импорту бензина из Беларуси и Китая.

Тем временем российский бюджет все больше зависит от военных расходов — на оборону и безопасность уходит 40% средств, при этом рост ВВП замедляется, инфляция превышает 7%, а доходы от нефти и газа падают.

Однако, несмотря на трудности, Россия остается экономически и территориально слишком большой, чтобы ожидать ее скорого краха. Украинские удары ощутимы, но массового недовольства среди россиян они пока не вызвали.

На фронте ситуация зашла в тупик. Обе стороны ведут войну дронов и ракет, нанося удары по инфраструктуре противника. Россия системно разрушает энергетическую сеть Украины, уничтожив уже более половины генерирующих мощностей.

Война, похоже, закончится не переговорами, а истощением — того, кто первым исчерпает ресурсы.

