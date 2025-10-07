Латвия ограничила автобусное сообщение с Беларусью 2 7.10.2025, 14:05

2,042

С 1 ноября.

Латвия запрещает нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Такое решение приняло правительство балтийской страны. Запрет введен с 1 ноября 2025 года до конца октября 2026-го, сообщает LSM.lv.

Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства, сообщили в Министерстве сообщений.

«В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию выявлено увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также заторы на приграничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности — в том числе угрозы нелегальной иммиграции, разведдеятельности иностранных спецслужб и вербовки граждан. Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран», — заявил министр сообщения Атис Швинка.

Пересечение границы по-прежнему будет возможно, но только на регулярных автобусных рейсах, на которых пассажиры регистрируются и проходят проверку.

