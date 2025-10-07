закрыть
7 октября 2025, вторник, 14:59
В Кремле занервничали из-за заявления Трампа о Tomahawk для Украины

4
  • 7.10.2025, 14:09
  • 2,586
В Кремле занервничали из-за заявления Трампа о Tomahawk для Украины
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Песков процитировал Путина.

Россия расценила бы поставки Соединенными Штатами Tomahawk Украине как серьезную эскалацию, однако в Кремле надеются, что президент США Дональд Трамп хочет мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление приводят российские медиа.

Он подчеркнул, что «важно дождаться более четких заявлений, если они будут», и напомнил, что Путин уже высказывал позицию по этому поводу.

«Что касается позиции Москвы, она была довольно недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Там все четко было сказано: будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет изменить положение на фронте для киевского режима», - заявил Песков.

Также он сказал, что речь идет о ракетах, «которые также могут быть в ядерном исполнении». Мол, это еще одна причина для вероятной эскалации.

