В Кремле занервничали из-за заявления Трампа о Tomahawk для Украины

В Кремле занервничали из-за заявления Трампа о Tomahawk для Украины4
- 7.10.2025, 14:09
Песков процитировал Путина.
Россия расценила бы поставки Соединенными Штатами Tomahawk Украине как серьезную эскалацию, однако в Кремле надеются, что президент США Дональд Трамп хочет мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление приводят российские медиа.
Он подчеркнул, что «важно дождаться более четких заявлений, если они будут», и напомнил, что Путин уже высказывал позицию по этому поводу.
«Что касается позиции Москвы, она была довольно недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Там все четко было сказано: будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет изменить положение на фронте для киевского режима», - заявил Песков.
Также он сказал, что речь идет о ракетах, «которые также могут быть в ядерном исполнении». Мол, это еще одна причина для вероятной эскалации.