Цена золота впервые в истории превысила важный уровень 7.10.2025, 15:06

1,658

Сколько стоит 1 грамм?

Золото завершило седьмую неделю ростом, в результате чего стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила $4000 за унцию, или почти $130 за 1 грамм. Это связывают с кризисами в США и Франции, сменой правительства в Японии и оживленным спросом на металл в Китае.

Об этом сообщили в Forbes Ukraine, ссылаясь на данные Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX). Согласно им на торгах 7 октября декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию, платина выросла на 0,5%, до $1632,51/унцию, серебро – на +0,1%, до $48,56 за унцию

Рекордный рост золота произошел на фоне нарастания политической неопределенности в ведущих мировых экономиках. А именно:

С 1 октября в США продолжается первый за семь лет шатдаун – в это время госучреждениям запрещено тратить деньги, а большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на октябрьском заседании на 25 б.п. – до 92,5%.

Правительственный кризис во Франции – премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку, но президент Эммануэль Макрон поручил ему сформировать новое правительство, но не исключаются досрочные парламентские выборы.

Новым лидером правящей Либерально-демократической партии Японии стала Санаэ Такаичи, которая может стать первой женщиной-премьером, из-за чего курс иены резко снизился, а облигации упали в цене.

Страны с развивающимися рынками продолжают активно скупать золото, а Народный банк Китая в сентябре нарастил золотые резервы уже 11-й месяц подряд – до 74,06 млн тройских унций.

Как сообщает KITCO, технический аналитик Bank of America Пол Чиана предупредил о возможной коррекции золота. Эксперт утверждает, что золото уже в значительной степени реализовало свой потенциал роста и теперь выглядит перекупленным.

«Различные технические сигналы и условия на разных временных интервалах предупреждают об истощении восходящего тренда, поскольку цена золота приближается к 4000 долларов за унцию. Если это произойдет, в четвертом квартале может произойти консолидация или коррекция», – заявил Чиана, когда золото торговалось еще на уровне $3960 за унцию.

Отмечается, что с начала года курс драгоценного металла вырос на 50%, что стало для него лучшим показателем с 1979 года. Анализируя потенциал золота, Чиана спрогнозировал два вектора развития:

если металл повторит свой трек 2015 года, то цены могут вырасти на 400% и преодолеть уровень 5000 долларов за унцию;

если же повторится бычий рынок 2000-х годов – золото может торговаться ближе к 7000 долларов за унцию.

