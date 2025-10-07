Украинцы показали европейцам новую ракету «Нептун»4
- 7.10.2025, 16:43
- 4,186
Теперь она будет бить на 1000 км.
Украинские производители представили образцы оружия и техники, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine.
Дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронемашины — то, что сейчас выпускает Украина и, как заявляет, готова производить совместно с партнерами.
«Мы призываем государства-партнеры инвестировать в создание арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины — оружие свободного мира», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
На мероприятии присутствовали премьер-министр Литвы Инга Ругинене, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедсков, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Андреас Флем, представители НАТО и другие уважаемые иностранные гости.
🚀@ukroboronprom showed the main technical characteristics of the Ukrainian cruise missile "Neptune D":— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) October 1, 2025
▪️Warhead — 260kg
▪️Operational range — up to 1000km
▪️Purpose — to strike sea and land targets
ℹ️These missiles recently hit the "Electrodetal" plant in the Bryansk region pic.twitter.com/qCCbZbVhwa