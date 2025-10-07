закрыть
7 октября 2025, вторник, 18:01
Украинцы показали европейцам новую ракету «Нептун»

  • 7.10.2025, 16:43
Теперь она будет бить на 1000 км.

Украинские производители представили образцы оружия и техники, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine.

Дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронемашины — то, что сейчас выпускает Украина и, как заявляет, готова производить совместно с партнерами.

«Мы призываем государства-партнеры инвестировать в создание арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины — оружие свободного мира», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

На мероприятии присутствовали премьер-министр Литвы Инга Ругинене, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедсков, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Андреас Флем, представители НАТО и другие уважаемые иностранные гости.

