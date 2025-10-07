Премьер Польши отверг планы об экстрадиции украинца, которого подозревают в подрыве «Северных потоков» 2 7.10.2025, 18:47

1,248

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

По словам Дональда Туска, выдача его Берлину не отвечает национальным интересам Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу взрывов на газопроводах «Северный поток», не отвечает национальным интересам Польши.

Как сообщает Polsat News, Туск отметил, что окончательное решение о судьбе задержанного будет принимать суд. В то же время, по его словам, польское правительство имеет четкую позицию по этому вопросу.

«В интересах Польши, безусловно, не является обвинение или выдача этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд», — заявил польский премьер.

По словам Туска, «его роль заключается не в том, чтобы выяснять, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что он знал о выдаче европейского ордера на арест». В то же время он отметил, что позиция Польши не изменилась.

«Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что «Северный поток-2» был взорван, а в том, что его построили. Россия за деньги некоторых европейских стран, немецких компаний и голландских компаний построила Северный поток-2 вопреки важнейшим интересам всей Европы», — подчеркнул политик.

Варшавский суд 6 октября продлил на 40 дней арест украинца Владимира Журавлева, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам на газопроводах Северный поток.

6 октября перед зданием суда в Польше, где рассматривали дело Владимира Журавлева, собрались протестующие. Они требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

Юридическая фирма, защищающая украинца в суде, также собирала подписи в его поддержку. По словам его адвоката, уже собрали более 2000 подписей.

Ранее представители защиты мужчины говорили, что будут ходатайствовать о применении мер, не связанных с содержанием под стражей, в частности, залога.

