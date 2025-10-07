закрыть
Спикер Сейма Польши Шимон Головня покинет свой пост

  • 7.10.2025, 19:55
Спикер Сейма Польши Шимон Головня покинет свой пост
Шимон Головня
Фото: Канцелярия Сейма Польши

Его преемник будет избран 19 ноября.

Спикер польского Сейма Шимон Головня объявил, что покинет свой пост 13 ноября. Об этом сообщает агентство PAP.

На брифинге 7 октября перед сессией Сейма Головня сказал, что недавно встречался с политиком Влодзимежем Чаржастым, чтобы обсудить детали замены спикера. «Мы договорились, что 13 ноября я уйду в отставку, которая вступит в силу 19 ноября, поскольку 19 ноября — день заседания Сейма», - сказал Головня.

Он добавил, что на указанную в коалиционном соглашении дату сессия Сейма не запланирована, было решено не созывать дополнительную сессию исключительно для назначения нового спикера. Головня также отметил необходимость выполнения условий коалиционного соглашения.

В коалиционном соглашении говорилось, что кандидатом на пост спикера Сейма является лидер партии «Польша 2050» Шимон Головня и он будет занимать этот пост до 13 ноября 2025 года, а Влодзимеж Чаржастый займет эту должность с 14 ноября 2025 года и до конца срока полномочий.

