Бойцы Нацгвардии Украины вывели из строя дорогое оружие РФ 7.10.2025, 22:54

Видео.

Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.

Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А «Солнцепек» стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.

В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com