Бойцы Нацгвардии Украины вывели из строя дорогое оружие РФ
- 7.10.2025, 22:54
Видео.
Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.
Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А «Солнцепек» стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.
В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.