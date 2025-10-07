закрыть
7 октября 2025, вторник, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы Нацгвардии Украины вывели из строя дорогое оружие РФ

  • 7.10.2025, 22:54
Бойцы Нацгвардии Украины вывели из строя дорогое оружие РФ

Видео.

Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.

Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А «Солнцепек» стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.

В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников