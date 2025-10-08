Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев 8.10.2025, 1:26

Конор Макгрегор

За нарушение антидопинговых правил.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте промоушена.

37-летний Макгрегор пропустил три сдачи допинг-проб в течение 12 месяцев в 2024 году, что является нарушением антидопинговой программы UFC. Спортсмены UFC обязаны всегда предоставлять точную информацию о своем местонахождении, чтобы с ними можно было связаться и сдать пробы без предварительного уведомления. Пропущенные тесты Макгрегора произошли 13 июня, 19 сентября и 20 сентября 2024-го, и каждый из них был классифицирован как «нарушение предоставления информации о местонахождении».

«Хотя Макгрегор не смог явиться на тестирование в эти даты, CSAD (занимается допинг-тестированием в UFC. — РБК) отметил, что он восстанавливался после травмы и не готовился к предстоящему бою на момент трех пропущенных тестов. Макгрегор полностью сотрудничал с расследованием CSAD, взял на себя ответственность и предоставил подробную информацию, которая, по мнению CSAD, способствовала пропущенным тестам», — говорится в сообщении.

CSAD в итоге сократил стандартный 24-месячный срок наказания за это нарушение на шесть месяцев. Срок дисквалификации ирландца начался 20 сентября 2024 года и закончится 20 марта 2026-го.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боев UFC на территории Белого дома в 2026 году. Мероприятие приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США. По словам главы UFC Дэйны Уайта, поединок состоится 4 июля 2026 года. Макгрегор позднее заявил, что подписал контракт на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.

