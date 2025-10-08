В России начали готовиться к отключению оставшихся карт Visa и Mastercard 8.10.2025, 9:40

1,280

Причины «простые и понятные».

В России необходимо ограничить работу карт Visa и Mastercard, поскольку они перестали быть безопасными, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. «Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — сказал Дубынин в интервью РБК. По его словам, на данный момент НСПК формирует общее мнение рынка, которое будет представлено Банку России. В частности, кредитные организации должны обозначить сроки, в течение которых они выведут карты Visa и Mastercard из оборота, отметил Дубынин.

После ухода Visa и Mastercard из России на фоне начавшейся войны в Украине российские банки продлили работу их карт внутри страны, чтобы россияне не остались без привычных средств оплаты. Они воспользовались тем, что трафик по картам международных систем проходил через НСПК, которая была создана Центробанком после первых санкций за аннексию Крыма в 2014 году. При этом за рубежом эти карты перестали работать. В июле 2025 года Центробанк впервые заявил, что планирует ограничить период действия карт с истекшим сроком годности, объяснив это необходимостью бороться с мошенниками. «Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — говорила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

До этого источники РБК на финансовом рынке сообщали, что после прекращения действия сертификатов безопасности дальнейшая работоспособность карт Visa и Mastercard будет зависеть от решений самих кредитных организаций. При этом Центробанк вместе с НСПК заранее организовали работу, чтобы платежи по таким картам продолжали проходить. Представитель регулятора отмечал, что менее 1% от всех терминалов не смогут принимать карты Visa и Mastercard после окончания действия сертификатов. В то же время банки могут самостоятельно настраивать свои терминалы и банкоматы на прием карт с истекшим сроком службы.

