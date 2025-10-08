«Уже сил нет смотреть на эти цены» 8.10.2025, 10:09

Белорусов не устраивают цены на билеты в Литву.

В одном из пограничных чатов разгорелся спор из-за цен на автобусные билеты из Беларуси в Литву. Некоторые обратили внимание, что они выросли с начала лета, хотя перевозчики обещали их не поднимать. Им ответили те, кто считает, что с ценами все в порядке. Не нравится — сиди дома. Также люди призывают обращаться в МАРТ, чтобы ведомство обратило внимание на проблему. Но выяснилось, что оно бессильно. BGmedia рассказывает об этой проблеме.

Почему белорусов не устраивают цены на билеты в Литву

Спор между белорусами разгорелся после публикации отчета о поездке из Гродно в Вильнюс. Белорус попросил сделать цены на билеты человеческими. Он отметил, что добраться из Гродно в Вильнюс на автобусе, если покупать билет заранее, стоит 230 рублей.

Журналисты BGmedia посмотрели цены на автобусы из Гродно в Вильнюс на среду, 29 октября, на сайтах перевозчиков и агрегаторов по продаже билетов.

Самый дешевый билет действительно стоит 230 рублей. Есть билеты по 256 рублей, а самый дорогой стоит 316. На 9 октября билеты за 230 рублей можно найти только на «Атласе». У других агрегаторов и перевозчиков цены стартуют с 256 рублей.

Белорусы обратили внимание, что некоторые перевозчики обещали не поднимать цены, но обещания не сдержали:

«Когда ездишь через Литву на постоянной основе, то в твоем инфополе много новостей на этот счет. И в одной из них босс транспортной компании в начале лета 2025 года рассказывал, что нет никаких оснований для повышения стоимости. Однако, когда на границе РБ — РП были очередь 100+ автобусов, цена выросла на 20 рублей. Когда закрыли границу [Польши и Беларуси] — на 10 рублей. Но настанет момент, когда Гродно перестанет быть изолирован от границы, тогда мы увидим, как эти ушлые ребятки будут катать нас за 150 рублей, а если в обе стороны билетик купить, то можно и за 200».

«Я покупал билет в начале июня за 180 рублей, а в середине сентября — за 230 рублей. Видимо, в этот период времени все перевозчики разом открыли ИП, получили разрешение и т.д.? Порадуйте нас умной мыслью на этот счет».

«Если государство ограничивает рейсы, то это уже не капитализм и свободный рынок. Тогда оно должно требовать от перевозчиков, которым дает дозволы, определенные условия, в том числе и цены. А пересечение границы для автобуса не поднимает себестоимость настолько, чтобы билеты дорожали в два раза. Я до Вильнюса, по Литве, еду за 15 евро, а потом такое же расстояние по Беларуси — за 65 евро. При том, что топливо там в два раза дешевле».

«Я считаю цену необоснованной, как, кстати, очень многие. То, что у людей нет выхода быстро пересечь границу, не значит, что они должны мириться с ценовым произволом. К сожалению, по разным причинам многие не могут отказаться от поездок через Литву. Но уверен: при первой же возможности 80% путешественников перейдут на другие маршруты».

«Это такая логика, наверное, и у перевозчиков. Типа, а куда они денутся, будут платить, сколько скажем. Пешком — закрыто, на велосипедах — закрыто, очереди, можно поднимать цены. И то, что Литва позволяет этот беспредел, наводит на мысли, что перевозчики могут заносить кому надо со своих, полагаю, миллионных прибылей».

Аргументы тех, кого устраивает нынешняя ситуация с билетами в Вильнюс, были разными. Кто-то считает, что 200 или 230 рублей — это недорого:

«А чем вам цена в 200 рублей не нравится? Норм цена. В отличие от всяких «Эколайнсов», они не поднимали цены во время закрытия Польши. Или вы хотите бесплатно ездить? Если вам и это дорого, то зачем вам Европа?»

«Ну, 230 (чуть больше, чем 200), какая разница? Кому это дорого, пусть сидит дома. Вот и все».

Некоторые напомнили про капитализм. Мол, «рынок порешает»:

«Учтите прохождение границы и то, что рейсы литовцы посокращали. Вот и цена отсюда. Или фирмы должны в убыток работать? Капитализм все хотели? Вот и получили. Чего сейчас плачетесь, что дорого?»

«Цены диктует рынок, не хотите платить 65 евро — ищите кого-нибудь другого подешевле. Но его нет. Вот и все. Капитализм в чистом виде».

«Если вас что-то не устраивает, ездите на своем авто. И сразу посчитайте, во сколько вам этот комфорт обойдется! Ну и время пересечения границы умножьте на пять».

Некоторые белорусы считают, что в повышении цен на автобусные билеты виновата Литва, которая сократила число автобусных рейсов Вильнюс — Минск:

«Разрешения выдает Литва, вряд ли она будет сотрудничать и заниматься проблемами, которые, скорее всего, сама и создала».

«Изучите вопрос, сколько было перевозчиков в июне и сколько стало потом, как литовцы обрезали и начали проверять разрешения и квоты. Плюс ко всему добавьте еще сюда спрос из-за тех, кого литовцы выкинули за борт. Стало мало перевозчиков, повысился спрос, вот и цена пошла вверх немного.

Дальше спорить и объяснять, почему такие цены, не вижу смысла, советую пересесть на свой легковой автомобиль и ездить. Или же открыть ИП и возить людей за копейки, а ваши жалобы лучше направляйте в Вильнюс, чтобы разрешили как раньше туристическим автобусам ехать без разрешения, а также добавили квоты на количество проездов тем, кто ездит сейчас. И будет счастье вам, как раньше, все вопросы направляйте в Вильнюс.

И да, открою секрет, ходят слухи, что после нового года литовцы еще в 2,5 раза снизят количество разрешений и квот, так что в новый год с новыми ценами.

Из белорусских перевозчиков, кто раньше ездил или же еще сейчас ездит в Литву, уже практически 95% не хотят туда ездить и, скорее всего, не будут. Те, кто сейчас еще ездит, откатают разрешения и квоты, потом перейдут на Польшу, как и все».

Белорусы предлагают жаловаться в МАРТ, но ведомство не поможет

Во время обсуждения цен на билеты некоторые белорусы предлагали обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). По их мнению, если обращений будет десятки, то ведомство обратит внимание на эту проблему:

«Этот вопрос поднимается не в первый раз. В РБ есть такое ведомство МАРТ, у них есть телефон, если обращений будет хотя бы более 10, есть вероятность, что на это будет обращено внимание. Все в наших руках».

«Возможно, если проблема будет подниматься не только в этом чате, когда уже сил нет смотреть на эти цены, то и результат не заставит себя ждать».

Им ответили, что обращаться в МАРТ нет смысла:

«Уже в каком-то из чатов кидали ответ МАРТ. Типа цены на международные маршруты — не их дело и заниматься ими они не будут».

И это действительно так. 23 сентября в МАРТ прошла встреча с представителями перевозчиков «Минсктранс» и «Байертранс». Повод — публикации в интернете о росте цен на билеты по маршруту Минск — Вильнюс и закрытие границы с Польшей.

Перевозчики во время встречи с чиновниками уверяли, что ввиду закрытия границы Польши с Беларусью «тарифы по маршруту Минск — Вильнюс не увеличивались».

В МАРТ ответили, что «услуги по перевозке пассажиров в регулярном международном сообщении не подлежат государственному ценовому регулированию».

