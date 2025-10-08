В Греции впервые обнаружили гибрида волка и собаки 3 8.10.2025, 12:50

2,360

Фото: phys.org

Неожиданный поворот.

Впервые в истории на территории Греции был официально зафиксирован гибрид волка и собаки, что стало неожиданным поворотом в возвращении волков в европейские ландшафты, пишет New Voice.

Случай задокументировала природоохранная организация Callisto во время анализа 50 образцов волков, собранных на материковой части страны. Один из образцов показал генетический состав: 45 процентов волка и 55 процентов собаки, что свидетельствует о межвидовом скрещивании двух близких видов.

Серые волки (Canis lupus) и домашние собаки (Canis familiaris или Canis lupus familiaris) имеют чрезвычайно близкое генетическое родство. Хотя это не всегда очевидно, если сравнивать волка с мопсом или чихуахуа, сходство становится очевидным при сопоставлении с хаски.

По оценкам исследований, волки и собаки имеют 99,96 процента общей ДНК. Их эволюционные пути разошлись от общего предка примерно от 14 000 до 40 000 лет назад. До сих пор продолжаются дискуссии о том, являются ли они отдельными видами или только подвидами одного вида, но факт остается неизменным: они способны к успешному скрещиванию с рождением жизнеспособного потомства.

Большинство представителей семейства псовых — волки, собаки, динго, койоты, шакалы — могут скрещиваться между собой. В отличие от таких гибридов, как мул, который возникает от скрещивания лошади и осла, но обычно бесплоден из-за разного количества хромосом, у псовых все имеют 78 хромосом, что позволяет им создавать плодовитое потомство без значительных генетических осложнений.

Гибриды волка и собаки не являются новинкой для науки. Исследование 2018 года показало, что 62 процента волков, исследованных в Евразии, имели в геноме небольшие фрагменты собачьей наследственности, что свидетельствует о регулярном скрещивании в течение длительного исторического периода. В США, по оценкам, живет более 300 000 таких гибридов. Как объясняет Школа ветеринарной медицины UC Davis, чаще всего гибридизация происходит, когда самка собаки, находящаяся в периоде течки, убегает из дома и спаривается с диким волком.

Появление волко-собачьего гибрида в Греции может быть следствием роста популяции волков в стране. По данным Callisto, сейчас в Греции проживает примерно 2 075 волков, что является значительным приростом по сравнению с предыдущими десятилетиями. Их ареал постепенно расширяется, что, однако, вызывает беспокойство среди местных жителей. В некоторых регионах зафиксировано увеличение количества нападений волков.

Один из самых резонансных случаев произошел на полуострове Халкидики, где волк схватил пятилетнюю девочку, которая играла на пляже. Хищник сначала отступил, но впоследствии вернулся и даже пошел вслед за ребенком и его матерью в апартаменты.

Хотя гибриды волка и собаки остаются редкими, их появление в Греции свидетельствует об изменении баланса между дикими животными, домашними любимцами и людьми в современном мире. Это явление открывает новую страницу в истории возвращения волков в Европу, которая, как оказывается, имеет не только экологические, но и социальные последствия.

