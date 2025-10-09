ВСУ сорвали российскую летнюю кампанию 9.10.2025, 10:08

Зеленский раскрыл детали Добропольской контрнаступательной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. Враг понес там ощутимые потери, более половины из которых – безвозвратные.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Он рассказал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на поле боя.

Самыми интенсивными направлениями сейчас остаются Покровск и Доброполье в Донецкой области. Там продолжается контрнаступательная операция.

«Мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции у нас зафиксировано более 12 тысяч потерь русских, из них более 7 тысяч – «двухсотых» с 21 августа, с начала этой операции», – сказал Зеленский.

Он отметил, что эта операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне – о том, что они якобы оккупируют большую часть Донбасса именно до ноября. Сначала захватчики говорили, что сделают до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь.

«Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно – любой ценой. Это то, что мы понимаем по перехватам, по другим данным. В эти дни русские теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200», – заявил глава государства.

Ситуация на других направлениях фронта

Очень напряженной является ситуация на Новопавловском направлении. Оно является следующим вызовом после Доброполья и Покровска.

«Что мы имеем там? Мы имеем четыре армии Российской Федерации, которые имели под огневым контролем или было какое-то присутствие диверсионных групп – то, о чем мы говорили, 8 сел. Так мы видели. 4 села полностью очищены нашими войсками. Еще за 4 боремся», – сообщил Зеленский.

В Купянске контрдиверсионные шаги делают ССО, ЦСО «А» СБУ и штурмовики. На Запорожье пока ситуация без изменений.

На Лиманском направлении в последние дни враг был сдержан. Там происходит восстановление утраченных ранее позиций.

